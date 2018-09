Romell Quioto: “La idea es salir a otro equipo de Europa”

El delantero hondureño Romell Quioto, luego de dos años de militar con el Houston Dynamo de la MLS, desconoce sobre futuro tras que finalice este año su contrato en el club. Su sueño es poder dar el salto a Europa.

“Estoy a la espera que se termine este año y vamos a ver qué dice mi representante, ya que se me termina mi contrato con el Houston y veremos qué es lo que pasa”, comenzó diciendo el jugador.

El “Romántico” no quiso dar falsas esperanzas sobre su posible destino, pero sí dejó claro que su sueño es poder jugar en el fútbol europeo.

“Todavía no me han dicho nada, estoy contento con el equipo, estoy bien ahí, pero uno aspira a cosas mejores, poder ir a jugar a Europa, pero hay que ver si se me da”.

El delantero tiene claro que ya no desea seguir en el equipo naranja a pesar que su paso ha sido bueno, pero su deseo por un mejor desafío no lo puede ocultar. “Me quiero ir, la idea es salir a otro equipo de Europa y vamos a esperar”.

Quioto quiso dejar en claro que no hay ningún acercamiento con nadie, pero le ilusiona la Premier o la Liga española. “Puede ser España, Inglaterra, donde sea, yo estoy preparado para jugar. No hay acercamiento de ninguna liga, ya de esas cosas es mi representante el que las maneja, a mí solo me toca trabajar y estar enfocado con mi equipo”.

Romell no escondió el deseo de poder jugar en el fútbol español. “Por ahí España podría ser algo muy importante, sería un gran salto, pero son cosas que no están en mis manos y a mí solo me toca esperar”, finalizó.