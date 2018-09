El complicado mes de septiembre que le espera al "Choco" Lozano y Girona

Celta, Barcelona, Real Betis y Huesca será los próximos partidos de Girona en septiembre, lo que parece ser un mes muy complicado.

El primer partido del tan duro calendario será recibir al Celta de Antonio Mohamed. Los del 'Turco' arrancaron bien el curso de la Liga con dos triunfos, un empate y buscarán mantener ese paso en su visita al Girona tras llegar motivados luego de victoria contra el Atlético de Madrid.

Luego visitarán el Camp Nou para enfrentarse al Barcelona, que el líder del campeonato. Si el Barca no tiene problemas con su visita a la Real Sociedad, enfrentará al Girona como el primer lugar de la tabla.

Un poco más lejano se ve la visita al Real Betis que no ha arrancado de la mejor forma la temporada, pero su victoria ante el Sevilla en el clásico andaluz hace pensar que retomarán el buen camino.

El cierre del mes de septiembre, el "Choco" Lozano y compañía visitarán al Huesca, que si bien es un recién ascendido, ha demostrado dar pelea en su primero partidos de liga, salvo el 8-2 que recibió del Barcelona.

Con esto estos partidos el equipo girones deberá de demostrar para que está en la temporada. El equipo afrontara este mes con 4 puntos tras un victoria, un empate y una derrota.





Así será el mes de septiembre para el Girona:

Girona vs Celta de Vigo, 17 de septiembre (Local)

Barcelona vs Girona, 23 de sepetiembre (visita)

Girona vs Real Betis, 27 de septiembre (Local)

Huesca vs Girona, 23 de sepetiembre (visita)