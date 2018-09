Romell Quioto, el primero en tenderle la mano al portero “Panchi” Reyes

Romell Quioto no solo es un buen jugador dentro de la cancha, también tiene un corazón tan grande como sus gambetas y ha sido el primer jugador en decir presente para solidarizarse con su compatriota Francisco “Panchi” Reyes que atraviesa un duro momento.

Luego que Diario DIEZ publicara la historia del exjugador del Social Sol de Olanchito donde cuenta que sufre una lesión lumbar en la columna que lo mantiene retirado de las canchas y que no tiene el dinero para operarse, Quioto levantó la mano como cuando pide el balón.

Ver: LAS IMÁGENES DE PANCHI REYES EN SU CARRERA EN HONDURAS

“Vi la noticia de “Panchi” y es algo que no le deseo a nadie, una lesión que te aleje de las canchas y de hacer lo que más te gusta. Hermano no me sobra pero tampoco me falta gracias a Dios. Cuenta conmigo. ¡Vamos colegas, hoy por ti, mañana por ti”, dijo el jugador en su cuenta de Twitter @RomellSamir y recibió muchos comentarios positivos por su iniciativa.

Debido a la lesión, Reyes sufre de sobrepeso debido a que no puede entrenarse ya que está tomando medicamentos y ha subido 30 libras. El costo de la operación que necesita Panchi es de 85 mil lempiras y el exportero del Olimpia no los tiene.