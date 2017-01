El técnico Mauro Reyes fue presentado este lunes como técnico de Parrillas One. Contó que hace tiempo el dueño del equipo, Luis Girón, buscó ficharlo, pero fue hasta ahora que se dio la ocasión.

"Para mí es honor estar en una institución que es una de las más serias del país. Hace mucho tiempo don Luis quiso traerme al equipo. Hoy Dios nos permite la oportunidad de trabajar juntos y espero no defraudar y ver este equipo en Primero División", dijo el timonel patepluma.

¿Es un reto o una oportunidad?

Es un reto creo que la vida nos va presentando este tipo de cosas. El fútbol no da este tipo de alegrías.

Cuando hay trabajo no importa la categoría.

Es un honor dirigir en esta institución. Estoy sorprendido porque muy pocos equipos trabajan de la forma que lo hace Parrillas. Hay un gran plantel y vamos a conformar un buen trabajo en lo técnico para buscar el objetivo.

¿Cuál será su apuesta como entrenador?

Tengo mi estilo definido de lo que se quiere. Obviamente uno las ideas las lleva a cabo de acuerdo al plantel que tiene. Vamos a tratar de adaptarnos eso. Veremos un Parrillas dinámico e intenso.

Por aquello del ego, otro técnico hubiese tenido dudas de asumir este reto.

Yo no dudé. Solo quise investigar cómo estaban las cosas y están muy bien. No tengo problemas en trabajar con niños. Soy de los pocos entrenadores que ha trabajado desde las Sub-8 hasta profesionales. No me da ni vergüenza, más bien, me siento orgulloso de tener una oportunidad como la que tengo hoy.

Le espera una competencia dura.

En Segunda División es muy complicado, sobre todos los partidos de visita. Hay mucha presión hacia los árbitros. Creo que se debe poner mucha atención a estas cosas, pero estoy muy acostumbrado a jugar en esta Liga. La última vez estuve en la final. Espero repetir y ahora mejorarla ascendiendo con Parrillas One.

¿Allá (Real España) le pedían título y aquí también?

Cuando uno es profesional y ve una oportunidad, viene intrínseco el objetivo que es buscar siempre ser el mejor. Eso me tiene aquí. Desde la Sub-8 que dirigí en el algún momento siempre intenté ganar.