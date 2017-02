Así se jugará la segunda fecha de la Liga de Ascenso de Honduras

Se viene la segunda semana de actividad futbolera en la Liga de Ascenso de Honduras. La Zona del atlántico y norte van a sumar una fecha más.



Los nombres de equipos como; Parrillas One, Victoria Atlético Municipal, Discua Nicolás y Boca Juniors han iniciado con pie derecho.

ASÍ MARCHAN LOS GRUPOS DE LIGA DE ASCENSO



Pero en esta segunda fecha para estos dos grupos (A-C) se vienen interesantes juegos como el de Discua y Victoria, además el de Parrillas contra Municipal.



Entre sábado y domingo se jugarán estos partidos en ciudades como El Progreso, Yoro, Río Lindo, Siguatepeque, La Lima, entre otras.



Hay que recordar que el Grupo B y C iniciarán hasta la próxima semana, ya que cuentan con menos equipos.



Jornada 2 (Litoral Atléntico - Norte)

Sábado

Brasilia - Atlético Choloma 5:00 PM

Discua Nicolás - Victoria 7:00 PM

Independiente - Villanueva FC 7:00 PM

Domingo

Atlético Limeño - Comayagua FC 10:30 AM

Yoro FC - Cardva 3:00 PM

Boca Juniors - Trujillo FC 3:00 PM

Arseanl FC - Tela Fc 3:00 PM

Martes

Parrillas One - Atlético Municipal 6:30 PM.