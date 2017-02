Atlético Limeño le arrancó un empate al poderoso Parrillas One

El Parrillas One de Mauro Reyes fue frenado por el Atlético Limeño, equipo con el que no pasó del empate 1-1 en el estadio Yankel Rosenthal.

El partido comenzó 20 minutos tarde ya que los limeños se presentaron justo en el comienzo del partido. Apenas y tuvieron tiempo para hacer el calentamiento de rutina, pero si encontraron los arrestos para empatarle a uno de los candidatos para ascender.

Parrillas One tomó ventaja en el partido a los 5 minutos. Cuando una combinación de Juan Romero y José “Pecas” Banegas terminó con el balón en las redes defendidas por el portero Juan Pablo Gutiérrez.

La respuesta de Limeño llegó al minuto 18. Una falta en las inmediaciones del área fue transformada en gol por Elmer López, quien con tiro bajo venció a José Mendoza.

El juego no pasó de ese empate. En las primeras dos jornadas Parrillas One venció Comayagua y Municipal.

OTROS DUELOS

Discua Nicolás fue goleado 4-1 por el Tela FC, que ya despertó. Los teleño no habían sumado en la tabla de posiciones.

El viernes anterior, en un duelo de poder a poder, el Gimnástico cayó 0-1 ante Olancho FC, que se perfila como uno de los grandes favoritos en este Clausura. El Villanueva FC rompió la racha de dos derrotas consecutivas al ganar 2-0 a Brasilia.

RESULTADOS:

Viernes

Upnfm 5-1 Valencia

Gimnástico 0-1 Olancho FC

Villanueva 2-0 Brasilia

Sábado

Trujillo FC 1-0 Cardva

Tela FC 4-1 Discua Nicolás

Parrillas One 1-1 A. Limeño

A. Choloma 2-1 A. Independiente

Comayagua 2-0 A. Municipal

JUEGOS DE ESTE DOMINGO

Yoro FC vs Boca Juniors 2:00 PM

C.A. Pinares vs A. Esperanzano 2:00 PM

Olimpia Occ. vs Lepaera 2:00 PM

Valle FC vs Estrella Roja 2:00 PM

Victoria vs Arsenal 3:00 PM

R. Juventud vs Dep. Savio 3:30 PM