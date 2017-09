La actividad por la Liga de Ascenso en Honduras comienza este viernes con el choque entre Real Juventud y Olimpia Occidental en el estadio Argelio Sabillón a las 7:30 PM.

El sábado se jugará gran parte de la jornada de la segunda división y en el la zona del Atlántico se disputan todos los partidos y se destaca el duelo de isleños entre el Dormund y Arsenal en el estadio Coxen Hole.

El partido del mismo grupo se completan este mismo sábado cuando Boca Juniors enfrente a Social Sol, Tela FC contra Trujillo FC y Victoria ante Yoro FC.

En zona centro-sur en el Grupo D se realizará la jornada 6 con los duelos INFOP vs Broncos del sur, Valle FC vs Gimnástico y Estrella Roja vs FC Valencia, por su parte Olancho FC, club donde milita "Rambo de León descansará este fin de semana.

En la zona norte el partido más atractivo será el domingo cuando se enfrenten en el grupo C el Atlético Limeño y Parrillas One, el duelo será en el estadio Milton Flores de La Lima. Los parrilleros llegan a este duelo con 13 puntos mientras que los limeños con 12.

La actividad del grupo culminará con los enfrentamientos Villanueva vs Atlético Municipal en el estadio Jose Adrián Cruz, Comayagua vs París en el Carlos Miranda y Brasilia vs Atlético Choloma en el San Francisco de Yojoa.

Así se jugará la jornada el fin de semana en el Ascenso de Honduras