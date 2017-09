Hoy arranca la jornada del fin de semana de la Liga de Ascenso de Honduras

La jornada del fin de semana de la Liga de Ascenso arranca este viernes con el partido entre Real Juventud y Esperanzano.

Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la clasificación en la zona de Occidente.

La mayoría de los juegos de la segunda división en Honduras se jugarán este sábado tanto en las zonas litoral Atlántico, Norte y Centro-Sur.

El domingo se cerrará la jornada con los partidos de la zona de Occidente y Tela FC contra el Dortmund partido que estaba para el sábado se movió para el siguiente día.

Partido Del Viernes

Real Juventud vs Esperanzano

Partidos Del Sábado

Victoria vs Arsenal (3:00 PM)

Trujillo vs Social Sol (3:00 PM)

Boca Juniors vs Yoro FC (7:30 PM)

Atlético Choloma vs París FC (4:00 PM)

Brasilia vs Atlético Municipal (4:00 PM)

Olancho FC vs Estrella Roja (3:30 PM)

Valencia vs INFOP (6:00 PM)

Broncos del Sur vs Valle FC (6:30 PM)

Partidos del Domingo

C.A Pinares vs Lepaera FC (2:00 PM)

Olimpia Occidental vs Deportes Savio (2:00 PM)

Tela FC vs Dortmund (2:00 PM)

Atlético Limeño vs Villanueva FC (10:30 AM)

Parrillas One vs Comayagua (3:30 PM