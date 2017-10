Victoria vuelve a tocar fondo y se va a huelga en la Liga de Ascenso

La directiva adeuda toda la temporada a los futbolistas y entrenadores por eso determinaron no entrenar y si no se resuelve la situación en el transcurso de la semana no se presentarán al partido del sábado contra Yoro FC.

"Es difícil la situación de Victoria, se pararon los jugadores, técnicos y también la parte administrativa tiene problemas económicos, los muchachos determinaron no entrenar, la planilla es fuerte, nos deben todo este torneo y parte del anterior", explicó el gerente Carlos Mejía.

De acuerdo a lo informado, la cúpula adeuda arriba de los 800 mil lempiras: "Los jugadores están negociando con la directiva, ojalá puedan llegar a un acuerdo porque la crisis es complicada, el equipo tocó fondo en lo económico, todas esas demandas de jugadores lo terminaron de matar en la parte financiera, se tenía que haber arreglado la situación cambiándole el nombre a la institución o comprando la categoría", reiteró Mejía.

Por su parte el capitán del club Edgar Cabrera dijo. "Queremos que la directiva entienda que necesitamos el dinero para mantener a nuestra familia, por eso se paróel grupo por la falta de salarios, estamos pidiendo que nos paguen al menos un mes de los dos y medio que nos deben".

El equipo ceibeño, uno de los más antiguos en la Liga Nacional, descendió a segunda en abril del año 2016 tras una pésima campaña.