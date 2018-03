Parrillas One y Yoro FC comandan la Liga de Ascenso en Honduras

Este fin de semana se llevó a cabo la séptima y última jornada de la primera vuelta en la Liga Nacional de Ascenso en Honduras en la zona norte y el Parrillas One junto al Yoro FC comandan sus grupos, mientras en la zona centro-sur el Infop está imparable.

En el A, el Yoro FC, es el actual líder con 17 puntos, su mayor perseguidor es el equipo comejamo, el Social Sol que tiene 11 puntos.

Por su parte el Grupo A es comandado por el Espartano Pinares que con 10 unidades esta en la cima de la zona nor-occidental del país, el tradicional Deporte Savio está en la segunda posición con apenas con 5 puntos.

En el Grupo C, Wilmer "El Pájaro" Cruz vuela alto con Parrillas One pese a haber perdido contra Comayagua FC 1-0 sigue en la punta con 14 puntos, los "burritos" están muy cerca del equipo parrillero con la misma cantidad de puntos, pero por la diferencia de un gol los amarillos les superan.

Las cosas en la zona centro no pintan nada bien para los Broncos del Sur, que a pesar de su gran inversión este año, están en el último peldaño tras perder con el Estrella Roja 2-0, suman apenas tres puntos.

En otro duelo interesante de esta zona, los comandados por Ramón Romero, El Olanco FC, vencieron 3-0 al Valle FC y se coloca en tercer puesto con 7 puntos.

En esta zona del país, el INFOP de Reinaldo Tilguath es líder con 13 puntos después de cinco partidos, marchan invictos con 4 victorias y un empate.

PRÓXIMA JORNADA EN EL ASCENSO

Grupo A

Trujillo Vs Tela FC

Victoria Vs Social Sol

Boca Junior Vs Dormuntd

Arsenal Vs Yoro FC

Grupo B

Lepaera Vs Pinares

Olimpia O. Vs Real Juventud

Deporte Savi Vs Esperanzano

Grupo C

Villanueva Vs Atlético Choloma

Paris FC Vs Atlético Limeño

Parrillas One Vs Atlético Municipal

Comayagua Vs Brasila FC

Grupo D

INFOP Vs Estrella Roja

Valle FC Vs FC Valencia

Broncos Vs Olancho FC

RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA

Viernes 02 DE Marzo 2018

Villanueva FC 3- 1 París FC

Sábado 03 de Marzo 2018

Victoria 2-1 Arsenal

Trujillo 1-2 Yoro

Municipal 3 -0 Limeño (No se presentó)

Brasilia 0 -0 Choloma

Valencia 1- 2 Gimnástico

Boca Jr 4-0 Tela FC

Domingo 04 de Marzo 2018

Olimpia O. 3-1 A. Esperanzano

Dortmund 1-0 Social Sol

Lepaera 0-2 D. Savio

Olancho 3-0 Valle FC

Pinares 1-0 R. Juventud

Estrella Roja 2-0 Broncos

Comayagua 1-0 Parrillas One