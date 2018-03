Emocionante jornada en Semana Santa en la Liga de Ascenso de Honduras

El torneo Clausura de la Liga Nacional de Ascenso en Honduras continúa su jornada este miércoles en los cuatro puntos cardinales del país.

Wilmer Cruz ya no es más el entrenador de Parrillas One

En el Grupo A, el Yoro FC comanda la tabla con 21 puntos, muy cerca está el Arsenal de Roatán con 20 unidades, su rival de turno es el Tela FC, que no pasa un buen momento con 9 puntos, por lo tanto los favoritos a ganar son los yoreños.

Mientras tanto en el Grupo B, las cosas están parejas. El Deportes Savio se encuentra en la punta con 14 unidades, pero el Pinares le sigue la pista con 13 puntos, en esta fecha los de Santa Rosa de Copan enfrentan al Olimpia Occidental, en el clásico de la Zona Occidental.

En la Zona Norte las cosas no pintan bien para el Parrillas One, que con el triunfo en el Yankel Rosenthal ante el Brasila FC 2-1 el sábado anterior, recuperó el liderato, pero le siguen los Tigres Cañeros con 17 y Brasilia con 16 puntos.

Por su parte en el Grupo C, es comandado por el INFOP con 20 unidades, los dirigidos por Reinaldo Tilguath tendrán un choque candente ante los Broncos del Sur que no han realizado su mejor torneo y apenas marchan en la quinta del clausura.

Esta es la parte final del torneo del Ascenso catracho, el próximo fin de semana se define quiénes clasifican a la liguiila y los que pelearán el descenso.

JORNADA DEL MIÉRCOLES

GRUPO A

DORMUND VS VICTORIA 3:00 PM

SOCIAL SOL VS ARSENAL 7:00 PM

TELA FC VS YORO FC 3:30 PM Jueves 29-03-18

TRUJILLO FC VS BOCA JUNIOR 3:00 PM Jueves 29-03-18

GRUPO B

PINARES VS ESPARTANO 3:00 PM

OLIMPIA OCC. VS DEPORTES SAVIO 3:00 PM

LEPAERA FC VS REAL JUVENTUD 7:00 PM

GRUPO C

ATL. MUNICIPAL VS COMAYAGUA FC 3:00 PM

ATL. CHOLOMA VS PARIS FC. 3:45 PM

PARRILLAS ONE VS LIMEÑO 3:45 PM Jueves 29-03-18

BRASILIA VS VILLANUEVA 6:00 PM

GRUPO D

OLANCHO FC VS GIMNASTICO 3:00 PM

ESTRELLA ROJA VS VALE FC 3:30 PM

INFOP VS BRONCOS DEL SUL 7:00 PM