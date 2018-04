Municipal, Arsenal, Villanueva y Lepaera toman ventaja en la ida de repechajes

Ayer se disputaron los partidos de ida del repechaje en la Liga de Ascenso del fútbol hondureño. En Santa Cruz de Yojoa, el Atlético Municipal en un partido vibrante venció 3-2 al Estrella Roja de Danlí.

Ahora la "Pandilla del lago de Yojoa", tendrá una visita complicada en la ciudad de las colinas el domingo 22 de abril a las 2:30 pm, en el Marcelo Tinóco con la ilusión de avanzar a la siguiente ronda.

En otro juego, el Arsenal aprovechó su condición de local y venció 2-0 al Deportes Savio de Santa Rosa de Copán. El partido de vuelta se jugará en el Sergio Reyes el domingo a las 3:00 pm, donde la escuadra del occidente deberá darle vuelta al marcador si quiere seguir aspirando a volver a la primera división.

En uno de los duelos nocturnos, los Tigres cañeros del Villanueva FC, de la mano de Roberto Carlos el "Chato" Padilla fueron a darle un golpe duro al Gimnástico y consiguieron un triunfo de 3-2, en un partido muy disputado.

Con la ventaja de jugar en casa los villanovenses esperan mantener el resultado y ganar la serie. El partido de vuelta se disputará en el José Adrian Cruz, el sábado a las 5:00 de la tarde.

Por su parte en Lepaera, los cafetaleros salieron victoriosos ante el Dormund de Roatán y ganaron por la minima diferencia. Ahora les toca viajar a la isla para sacar un buen resultado que les ayude a suguir luchando. El partido se jugará el domingo a las 2:30 de la tarde.

Partidos de vuelta

Villanueva FC Vs Gimnástico 5:00 pm (Sábado 21 de abril)

Dormund Vs Lepaera 2:30 pm (Domingo 22 de abril)

Estrella Roja Vs Atl. Municipal 2:30 pm (Domingo 22 de abril)

Deporte Savio Vs Arsenal 3:00 pm (Domingo 22 de abril)