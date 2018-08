Este viernes comienza la fiesta en la Liga de Ascenso de Honduras

Este fin de semana da inicio el Torneo Apertura de la Liga de Ascenso en Honduras que contará con la presencia de ocho nuevos clubes que son: Ensenada FC, Lone FC, San Juan, Santos FC, Génesis Huracán, Broncos FC, Bucaneros y Las Delicias.

En el estadio el Emilio Larach el Gimnástico recibe al Olancho FC a las 7:00 de la noche este viernes, mientras el encuentro entre Génesis Huracán y Broncos del Sur fue reprogramado para el miércoles 22 de agosto a las 6:00 PM en Birichiche.

El encuentro de Broncos FC y Estrella Roja fue suspendido a la espera de la notificación de cuando se jugará.

La actividad del grupo A da inicio el sábado 18 de agosto con el encuentro entre Arsenal y Boca Junior que dirige Horacio Londoño, estos dos equipos chocarán en Roatán a las 3:00 PM.

El Tela FC con Ramiro Bruschi en el ataque en el Alfredo León Gómez recibe al Yoro FC a las 3:30 PM, mientras en el estadio Municipal de Olanchito el Social Sol le hace los honores al Victoria de la Ceiba a las 7:00 PM.

El encuentro entre Ensenada FC y Real Sociedad está suspendido en esta jornada descansa Bucaneros.

Grupo B

Sábado 18 de agosto Lepaera FC-Olimpia Occidental 6:00 PM

Domingo 19 de agosto Lone FC-Pinares 3:00 PM

Domingo 19 de agosto San Juan- Real Juventud 3:00 PM

Domingo 19 de agosto Deporte Savio- Esperanzano 3:00 PM

Grupo C

Sábado 18 de agosto Parrillas One- Brasilia 3:00 PM

Sábado 18 de agosto Atlético Choloma-Comayagua 4:00 PM

Sábado 18 de agosto Santos FC-Villanueva 7:30 PM

Domingo 19 de agosto Limeño-Paris FC 10:30 AM