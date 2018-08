Así se jugará la segunda jornada de la Liga de Ascenso en Honduras

Este fin de semana se jugara la segunda jornada de la Liga de Ascenso en el fútbol catracho en donde habrá partidos muy interesantes en los lugares de nuestro país.



EL parrillas One que es uno de las favoritos para ascender a la primera división arrancó con pie derecho venciendo al Brasilia 4-0 el pasado sábado y espera seguir sumando puntos cuando visiten al Comayagua F.C en la excapital de Honduras.

Resultados de la primera jornada en la Liga de Ascenso



EL Villanueva FC que es dirigido por Reinaldo Clavasquín jugara su primer partido como local en el Jose Adrian Cruz cuando reciba al Atlético Limeño que viene de ganar y golear al Paris FC 4-0 la fecha anterior y se espera un duelo muy disputado.



Por otro lado, Real Sociedad, recién descendido de la Liga Nacional no tuvo acción en la primera jornada debido a problemas de solvencia económica, pero este tema ya se solucionó y el sábado jugará en su casa contra el Bucaneros que lo dirige actualmente el Exfutbolista del Vida, Francisco ''Chico'' Pavón.





JORNADA 2 DE LA LIGA DE ASCENSO



Grupo A

25-08/2018 La Ceiba 3:00 PM Victoria- Arsenal

25-08/2018 Olanchito 7:00 PM Social Sol- Ensenada TELA

26-08/2018 Yoro 2:00 PM Yoro F.C - Boca Junior

26-08/2018 Tocoa 2:00PM Real Sociedad-Bucaneros





Grupo B

24-08/2018 Santa Bárbara 7:30PM Real Juventud - Lone FC

25-08/2018 Lepaera 4:00PM Lepaera - A. Esperanzano

26-08/2018 La Entrada 2:00PM Olimpia Occidental-Deportes Savio

26-08/2018 Ocotepeque 2:00PM A. Pinares- San Juan



Grupo C

25-08/2018 Comayagua 3:30PM Comayagua FC - Parrillas One

25-08/2018 Rio Lindo 4:00PM Brasilia – A. Choloma

25-08/2018 Villanueva 5:00PM Villanueva FC -Atletico Limeño

26-08/2018 San Manuel 2:00PM Paris F.C - Santos FC



Grupo D

25-08/2018 Jutilcalpa 4:00 PM Olancho F.C. - Broncos F.C

26/08/2018 SN. de la Paz 2:00 PM Delicias F.C - Génesis Huracán

2608/2018 Orocuina 3:00 PM Broncos del sur - Gimnástico