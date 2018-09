El Boca Júnior toma el liderato en Liga de Ascenso de Honduras

La Liga de Ascenso comenzó a tomar mayor emoción en su cuarta jornada en el que varios clubes han sorprendido y se han puesto como candidatos a pelear por el título del torneo Apertura.

Así lo ha venido demostrando el Boca Júnior, que después de cuatro partido se mantiene invicto y con una racha de tres triunfos y un empate. Ayer dio cuenta del Victoria a quien derrotó 0-1 en su propia casa..

La única anotación del encuentro fue obra de Denilson Medina. Las jaibas no levantan cabeza y se quedan solo con tres unidades.

Por su parte, el Olancho FC no desaprovechó su localía y venció 2-1 al Broncos del Sur. El equipo de las pampas comenzó perdiendo, pero un doblete de Juan Ramón Mejía les dio los tres puntos y se ubican en el segundo lugar del grupo D.

En el Alfredo León Gómez, el Tela FC no pudo mantener el marcador y cerca del final del juego se dejó empatar 1-1 con el Bucanero, equipo recién ascendido que suma su primer punto.

Mientras que en el grupo A, el Villanueva tomó el mando del mismo al imponerse en casa con categoría y goleada 5-1 ante el Parrillas One. Otro que fue sorprendido es el Atlético Limeño que no pudo en su visita a Río Lindo y perdió 1-2 contra el Brasilia.

LA ACTIVIDAD DE HOY

La actividad cierra con el desarrollo de ocho partidos. Dos de ellos inician a partir de las 2:00 de la tarde. Olimpia Occidental ante Lone FC y Pinares contra Deportes Savio.

Una hora después entran en acción cuatro juegos: Arsenal recibe al Yoro FC, Broncos FC contra Génesis, Estrella Roja ante las Delicias y San Juan frente al Esperanzano.

La jornada se cierra con los duelos entre Real Juventud que recibe la visita del líder del grupo B, Lepaera, mientras que el Comayagua lo hará contra el Santos FC.

RESULTADO DEL VIERNES

A. Choloma 1-2 París FC

RESULTADOS DE AYER

Victoria 0-1 Boca Juniors

Tela FC 1-1 Bucanero

Brasilia 2-1 A. Limeño

Olancho FC 2-1 Broncos del Sur

Villanueva FC 5-1 Parrillas One *

Social Sol 1-1 Real Sociedad

JUEGOS DE HOY

Olimpia Occ. vs Lone FC 2:00 PM

Pinares vs D. Savio 2:00 PM

Arsenal vs Yoro FC 3:00 PM

Broncos FC vs Génesis H. 3:00 PM

Estrella Roja vs Delicias FC 3:00 PM

San Juan vs A. Esperanzano 3:00 PM

R. Juventud vs Lepaera FC 3:30 PM

Comayagua FC vs Santos FC 4:00 PM