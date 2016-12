Ingresamos a su habitación pasadas las 11:00 de la mañana y nos recibió de buen ánimo. Harold Fonseca ya asimiló el duro golpe de perderse su Gran Final soñada, esa que pese a todo lo que le sucedió y los seis meses que estará de baja, sigue siendo viendo con el anhelo de ser campeón nacional, pues es algo no se da todos los días.



Su operación de rodilla izquierda fue un éxito y solo resta encarar el difícil proceso de recuperación. Al personaje con el que el cruel destino lo cruzó en ese fatídico impase del tramo final del duelo de ida, el defensa colombiano Luis Castro, le acepta las disculpas y le manda a decir que "no tengo nada que reprocharle, que esté tranquilo".



¿Con qué ánimo salió de la operación, Harold?



Muy feliz porque lo que me dijo Benítez es que la operación había sido un éxito y queda recuperarme para volver a hacer lo que más me gusta que es jugar fútbol.

Hermana de Rubilio Castillo trabaja de taxista en La Ceiba



¿Ya habló con Luis Castro?



En este momento no, solo cuando estaba en Tegucigalpa que me escribió, me ofreció disculpas y son jugadas accidentadas; lo disculpé porque son cosas que pasan, ahora estoy mentalizado en recuperarme para volver a las canchas, aunque sé que es un proceso y a seguir el plan de trabajo que me pondrá Benítez.





El domingo pasado era protagonista ante más de 40 mil personas y ahora le toca observarlo por televisión, ¿cómo lo asimila?



Sinceramente muy triste, con mucha tristeza, me costó asimilarlo esto de la operación; pero nunca lO dije por qué a Dios, sé que tiene un gran propósito en mi vida y ahora que me tocó esto a afrontarlo de la mejor manera.



Si hay alguien que sabe el significado de luchar es usted...



Es complicado, todo lo que había logrado con Motagua nadie me lo había regalado, todo me lo gané a puro sacrificio y entrega, a seguir trabajando y enfocarme en mi recuperación para no dejar de luchar por mi sueño que es ganar una final; estuve a un paso de jugar una finalísima y no se pudo. Estoy agradecido con Dios, mi familia y todos los que me han apoyado.



Ahora toca estar con el pensamiento apoyando a sus compañeros para que logren ganar la copa...



Sí, siempre estoy en comunicación con ellos, me pasan enviando muchas fuerzas y vibras positivas para que no me caiga, pero estoy tranquilo pensando que esto solo es un bache en mi vida; cómo les dije a ellos, espero que puedan ganar el título en Puerto Cortés.



Ellos ya dijeron que le van a dedicar la copa 14, ¿qué les manda a decir usted?



Primeramente Dios estén concentrados, solo les pido eso y le dan gracias a Dios por todo, siempre unidos y con la ambición de ser los mejores; ojalá puedan ganar el título.



Retomando el tema de Luis Castro, él expresó que lo lamentable aún más por la amistad con su papá y su familia....



Luis es una de las personas que cuando estaba en Motagua me aconsejaba más, me decía que tenía que salir del club para jugar, fue un gran compañero y una linda amistad la que tuvimos; son jugadas accidentales que pasan en el fútbol, no tengo nada que reprocharle, le dije que esté tranquilo porque son cosas que pasan.



Él expresó que lo primero que haría al verlo sería darle un abrazo, ¿usted qué siente?



Igualmente, siento que es una persona buena, fue un gran compañero en Motagua, de mi parte desearle lo mejor y si viene o no lo recibiría con mucho cariño y amistad, como lo que tenemos; como se lo dije a él, son cosas que pasan y que se enfoque en lo que tiene en este momento.





¿Cómo se visualiza el domingo por la tarde con su club?



Estoy con esa duda de ir si me dan de alta, pero lo hablaré con Benítez y mi familia; eso sí, primero es la salud de uno y en la tarde del domingo al menos espero estar celebrando el campeonato.



¿Se ve campeón?



La verdad sí por todo lo que hemos logrado, por el sacrifico que hemos hecho en la temporada; todos saben que no ha sido tan exitosa, hemos tenido altas y bajas, ojalá ese sacrificio se pueda recompensar con el título.



¿Ya conversó con Marlon Licona, quien será el encargado de reemplazarlo?



Le mande un mensaje, le dije que tenía todo mi apoyo y que Dios lo bendijera en el juego, le deseo mucho éxito; lastimosamente en la posición de arquero solo juega uno, así como le ha costado jugar a él me ha costado a mí, ojalá no pase nada en la portería de él el domingo.



¿Y con el tercer portero? nunca se sabe...



Igual con Cristian (Hernández), tanto él como yo hemos aprendido juntos, es una amistad que tenemos, nos aconsejamos para bien de los dos; le envío éxitos y bendiciones, si le llegara a tocar que lo afronte con mucha responsabilidad.