Con lágrimas en los ojos pero con una satisfacción enorme, el técnico de Motagua Diego Vazquez expresó su felicidad luego de haberle dado la Copa 14 a Motagua y su segundo título nacional con la institución azul, después de haber disputado cuatro finales con las Águilas.



El campeonato: "Ahora nos toca festejar con todos los jugadores, ellos son los protagonistas, después del torneo que pasamos lógicamente es normal la gran emoción que tenemos, les dije a los muchachos que íbamos a llorar de emoción".



La Copa 14: "No es que al fin la ganamos, siempre la buscamos, siempre estuvimos ilusionados, creíamos en los jugadores, en el trabajo que veníamos haciendo, ellos se merecen esto".



Los cambios: "Uno hace los cambios pensando que le puede dar algo mejor al equipo, es una alegría darle esta alegría a la gente de Motagua, ellos me abrieron las puertas como jugador y como técnico".



La presión por la obtención de la Copa. "No me quito la presión, llegar a cuatro finales es difícil, hay que felicitar a Platense que llegó y también nosotros".



Sobre los que no creían y pedían su salida: "Ellos me dan la fuerza para seguir trabajando, navidad azul para la hinchada motagüense".



Dedicatoria: "Esto va para toda la gente que apoyó y la gente que está cerca mío y que me quiere".