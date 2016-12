El ITP y el deporte; claves para formar baluartes de seguridad en Honduras

Potenciar sus habilidades deportivas y crear un entorno de hermandad entre los integrantes se ha convertido en un propósito primordial para la autoridades del Instituto Tecnológico Policial (ITP) y de esta manera incentivar a la juventud a formar parte del talento humano de la Escala Básica de la Policía Nacional.

Tal como lo hicieron Randolfo Adalid Cálix y Kevin Fernando Pérez que ingresaron al ITP por cumplir su vocación de servir a la sociedad hondureña en el tema de seguridad, pero una vez que formaron parte de la institución se dieron cuenta que también podían potenciar sus destrezas deportivas al mismo tiempo que reciben su formación académica.

TESTIMONIO

Randolfo Adalid Cálix llegó desde Danli, El Parasio, aldea el Pescadero con una maleta cargadas de sueños pensando que una vez que ingresará al ITP tenia que abandonar una de sus grandes pasiones; el fútbol, sin saber que se le iba brindar la oportunidad de potenciar su talento en esta disciplina deportiva

“Me siento feliz de pertenecer al ITP la verdad que es un experiencia inolvidable, yo practico la disciplina de fútbol porque me llena de emoción, al entrar al ITP pense que no iba a seguir porque la disciplina de la policía es muy estricta, pero surgió la idea de formar una selección y se me abrieron las puertas cuando menos lo imagine” afirmó Cálix, aspirante a policía.

"Hace poco participamos en el campeonato interacadémico que se realizó en La Paz, fue una experiencia inolvidable para nosotros porque conocimos cadetes de Panamá, de Colombia y República Dominicana y la verdad que fue una experiencia inolvidable demostrar nuestro talento con compañeros de otros países".

Mientras que Kevin Fernando Pérez toco las puertas de ITP en Comayagua donde concurso con 350 aspirantes y fue unos de los privilegiados en ingresar al instituto para cumplir su anhelo de ser policía. Una vez que ya formaba parte del ITP se sometió a varias evaluaciones, entre ella la deportiva donde descubrió que su destreza estaba en el atletismo y desde ese momento ha procurado tener un crecimiento en esta disciplina..

“Mi motivación al pertenecer al ITP es que han implementado las disciplinas deportivas porque uno puede combinar la formación con actividades que nos apasionan, en mi caso yo practico atletismo desde hace tres semanas” declaró Pérez durante la entrevista en el Club Oficial de Policías.

Pérez también aseguró que los instructores hacen que ellos tengan aspiraciones para avanzar porque son un grupo muy únido. Antes de elegir una disciplina deportiva analizan la resistencia física para saber en que deporte encaja cada uno de ellos.

Actualmente hay 16 alumnos que forman parte de atletismo.

“Nosotros les recomendamos a los jóvenes que hagan el examen para pertenecer al ITP porque es un mundo de oportunidades para superarse en todo sentido” puntualizó Pérez.

Beneficios

Las clases son teóricos prácticas y en un periodo de 10 meses egresan como policías. Cada periodo es de cuatro meses y llevan un promedio de seis a siete clases

Los días deportivos son los martes y los jueves de tres a cinco de la tarde.

De los beneficios más importante que tienen dentro de la institución es la beca con un aporte financiero además de recibir la alimentación durante toda su formación académica.

Las disciplinas deportivas que hay dentro de la institución es natación, atletismo, fútbol, basquerbol, voleibol y ciclismo.