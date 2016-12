Manuel Keosseian inicia su camino a la novena con el Marathón

Apenas llegó a la sede verdolaga se enfundó en una sudadera y comenzó a dar instrucciones. Tuvo una larga charla al inicio con sus jugadores.



"Ya ayer tuve contacto con el grupo. Nos presentamos. Esta semana será intensa, porque hay muchachos que tengo verlos. Los conozco de otros equipos y algunos no. Falta muy poco para iniciar el campeonato", explicó Manolo.



Prácticamente descartó al delantero Diego Reyes. "Lo que tengo entendido es que Diego se va. Que se queda en el equipo, desearle lo mejor porque ha sido muy buen jugador", manifestó.



El timonel verdolaga exteriorizó su deseo que el plantel sea completado lo más pronto posible. "Esta semana. Ojalá que podamos".



Confió que la prioridad para reforzar el plantel son dos delanteros y mínimo un defensa. Tampoco descartó que puedan salir más futbolistas del club.



Preguntado si puede competir por el título con el plantel que se encontró. "Bueno el equipo estuvo cerca, claro los jugadores que se fueron son importantes, pero trayendo esas piezas que se han ido será más que competitivo".



Se volvió a referir al fichaje de Marvin Chávez y Erick Norales.

"Me hubiese gustado que ya estuvieran practicando, pero Erick tiene mucho tiempo sin jugar. Es una pena porque empieza tan rápido el campeonato, que difícilmente puedan ponerse bien al inicio".



Y de los refuerzos ve difícil que lleguen hondureños, pues no hay disponibles. "Es muy difícil están todos los jugadores ya tomados. No es fácil".