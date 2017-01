Una de las peticiones exclusivas del técnico uruguayo Manuel Keosseián a su regreso con Marathón, ya suda la verde. El defensa Erick Norales todavía no firma oficialmente el contrato con los esmeraldas, situación que asegura se resolverá hoy o a más tardar mañana. Norales habló de lo que espera este torneo con Marathón y de lo que siente volver al equipo en el que vivió uno de sus mejores momentos como futbolista.

¿Cómo está la situación con Marathón?

Todavía estamos en arreglo, apenas y ayer me presente a entrenar, pero estamos contentos de estar aquí.

¿Ya con el visto bueno del técnico?

Sí, la verdad que ya habíamos hablado mucho tiempo atrás y toca ponernos a trabajar para estar más rapido acomplado al equipo.

¿Qué es lo más complicado para firmar el contrato?

No, nada de complicaciones, simple y sencillamente la directiva está manejando todo eso y estamos esperando.

¿Qué significa para Erick Norales volver a Marathón?

Volver a casa, realmente estoy muy feliz de volver a estar acá, es el equipo en el que he cosechado la mayoría de triunfos en mi carrera.

¿Estarás a tono para el arranque del torneo?

Pues eso lo decide el técnico la verdad, él mirará cuando estaré apto para jugar, a mí solo me toca trabajar. Yo estoy bien y con las ganas de hacer bien las cosas pero aquí quién decide es el técnico.

Luego de cuatro años el defensa ha vuelto a Marathon.

¿Qué actividades has tenido antes de volver a Marathón?

Hemos estado trabajando y pasamos una situación que muchos ignoran aquí, no es nada familiar, es simplemente personal que no quiero hablar de ella, lo importante es que estamos bien.

¿Cómo tomó el llamado del profesor Keosseián?

La verdad es que siempre nos hemos mantenido en comunicación, más que todo con Rolin Peña y siempre había estado la posiblidad de venir a ayudar al equipo. Yo estaba en mi casa y me di cuenta que él venía para acá y Rolin ya se había puesto en contacto con él, pasamos números y comenzamos a platicar.

¿Cómo ves el plantel de Marathón?

Un plantel muy joven, que tiene las ganas de hacer las cosas bien e importantes aquí y creo que eso es bueno porque te dicta lo que se quiere hacer aquí.

¿Cuándo se definirá tu situación de contrato?

A más tardar mañana, ya son detalles leves los que faltan y ya pronto se resolverá, no es lo económico, ya sabemos la situación que está pasando el fútbol de Honduras, y estamos poniéndonos accesibles para arreglar todo.