El mediocampista Elder Torres tuvo una destacada actuación con las reservas del Real Salt Lake de Estados Unidos donde militó durante ocho meses, incluso realizó varios entrenamientos con el primer equipo afiliado a la MLS.



Pese a su participación no pudo renovar aunque otros equipos se interesaron en sus servicios, sin embargo regresó al pais para finalizar su contrato de dos años con el Vida con opción a rescindir si algún club norteamericano le hace una propuesta concreta.



"Estuve prestado por un torneo con el Salt Lake de Estados Unidos, jugué un torneo de ocho meses , gracias a Dios hice un buen torneo jugué la mayoría de partidos, tuve varias asistencias y pocos goles por mi posición en la cancha. Tuve la experiencia de practicar con el equipo de primera división aunque siempre jugué en el torneo de reservas", explicó.

Y agregó. "Hice un buen trabajo, las puertas quedaron abiertas por eso hay posibilidades de regresar en el futuro. Todavía no se acaba la aventura por el sueño americano, hay posibilidades de regresar más adelante aunque ahorita estoy enfocado en hacer un buen torneo con el Vida"



Torres todavía no debuta en el vigente torneo Clausura pero podría reaparecer este domingo en Tela ante Real España. "Gracias a Dios estoy de nuevo en el equipo agradeciendo la oportunidad que me están dando de trabajar, estoy ansioso por redebutar con el Vida y aportarle , vengo a trabajar duro ponerme bien físicamente para ponerme a las ordenes del profesor"



Pavón es exigente



Sobre el técnico Carlos Pavón manifestó que es muy exigente. "Tengo contrato por cuatro torneos con el equipo, me siento bien estoy en casa con mi familia y con muchas ganas de aportarle al equipo. Con el profesor Carlos Pavón se trabaja muy bien es muy exigente y perfeccionista pero es bueno porque se aprenden muchas cosas, es muy táctico, sabe lo que quiere para este torneo"



"El grupo está motivado, todos estamos contentos por la llegada del profesor, esperamos que vengan algunos refuerzos que se están esperando para que vengan a ayudarle al equipo en sus aspiraciones de clasificar a la liguilla para aspirar a disputar una gran final", cerró.