Delantero uruguayo se suma a las filas del Marathón

El director deportivo de Marathón, Rolando Peña, no descartó un fichaje más para las filas verdes en el cierre del torneo: "No se descarta que en el cierre de mercado pueda llegar otro jugador", dijo el directivo.



Hasta el momento el Monstruo sumó a sus filas a Erick Norales, al uruguayo-brasileño Caue Fernandes, al colombiano Justin Arboleda y al charrúa Santiago Barboza. Dos centrales y dos delanteros.



Insistentemente se vincula a Marvin Chávez con la institución y Peña dice lo siguiente: "No hemos hablado nuevamente con él. En este momento no puedo decir que es un jugador que podría llegar al equipo".



Para completar su plantel, los verdes siguen examinando currículum: "Ahora estamos viendo un par de opciones más y será el técnico quien decida. Siempre buscamos jugadores ofensivos", Concluyó.

Precios para el juego ante Platense

70 sol

150 preferencia

200 silla