Luis Lobo dejará el Platense, tiene ofertas del extranjero y del Social Sol

Luis Lobo estaría concretando en las próximas horas su vinculación por los siguientes seis meses con el Social Sol de Olanchito, aunque sin dejar de lado su puesta a punto, pues aún sigue sin estar al cien por ciento de la contractura que sufrió en la Final pasada contra Motagua.



"Ahí estamos, recuperándonos desde el día en que nos lesionamos, estamos en un 70 o 75 por ciento recuperados; aún faltan unos días, pero pronto primero Dios estaré bien", indica Lobo, cuyo registro goleador con Platense la campaña anterior fue bastante aceptable (seis goles).



El futbolista limeño reconoce que la lesión que sufre "es súper difícil, pero son cosas del fútbol, esto pasa y me tocó a mí; me toca recuperarme y levantar cabeza".



Ya consultado sobre su futuro, que luce lejos de Platense, Luis manifiesta que "tengo unas ofertas, estoy libre y hay un par que están activas y esperando mi respuesta. Hay unas pláticas con directivos de Social Sol", apuntó.



En relación a la posibilidad de salir del país, la cual según él se desvaneció un tanto por las molestias con que inició 2017, el ariete refirió que "hay unos empresarios que están tratando de ayudarme; espero que en las últimas horas se resuelva, la lesión me afectó porque me pegó al final del torneo, pero son cosas del fútbol y hay que recuperarse".



Sin quitar el dedo del renglón, añadió que son dos empresarios: "Hay un español, que me está buscando en China y otro de Israel, que está haciéndolo en Arabia Saudita y Catar; estoy esperando la respuesta, pero la lesión ha atrasado el proceso", reconoció.



Finalmente, y sin olvidarse de ellos, Lobo valoró el respaldo de los aficionados platensistas, quienes en todo momento se han preocupado por su situación: "Estoy tranquilo, la gente me ha brindado su apoyo, triste porque no pude concretar jugando el torneo hasta el último partido, que era el más importante. Estoy contento con la gente del Puerto".