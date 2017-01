Manuel Keosseián tiene soñando a los aficionados de Marathón después de ligar su segundo triunfo al hilo en igual cantidad de partidos (vencieron 2-0 al Platense). El Charrúa, eso sí, dejó de lado la euforia que representa su buen arranque liguero e invita a la mesura a quienes tildan de extraordinario el mismo.

"Hubo un buen funcionamiento prácticamente todo el partido, un gran esfuerzo, aparte de todo no olvidemos que jugamos con el ultimo finalista del torneo pasado, un equipo muy duro; Marathón hizo las cosas bien para ganar los tres puntos", comentó en rueda de prensa.

El estratega uruguayo indica que: "No se trata de darle oportunidad o no a los jóvenes", deja en claro que "la edad no significa nada, sino el rendimiento".

De paso, prefiere dejar de manifiesto que aún hay un techo que perseguir en cuanto a funcionamiento: "Yo creo que tiene que funcionar mejor el equipo, hicieron cosas buenas y algunas que hay que mejorar".

Keosseián adelantó que espera hacer debutar esta semana en Copa Presidente a dos refuerzos que ya están entrenando; además, cree que "los que vengan ya se irán acoplando. Con los que vayan sumando vamos a tener algo mas completo para abordar el campeonato".

El "Bigotón", reconoce que "cuando ganás parecería que todo está bien y no es así, tenemos que mejorar en la tenencia de la pelota, aunque cuando se gana podés trabajar tranquilo y los jugadores ganan confianza. Marathón aún dista mucho de ser un equipo completo",, advierte.

Concluyendo su discurso postpartido, Manuel Gregorio dijo que "Marathón es un equipo de obreros y todos tienen que tirar parejo; yo creo que no debe haber un entrenador de la Liga que esté contento después de dos jornadas, por eso le decía a los muchachos que conseguir estos tres puntos va a ser importante para el final del torneo".

LO DIJO:

"La gente sale contenta no por el trabajo mío, sino porque vio un equipo comprometido; yo estoy contento de que la gente esté eufórica, que acompañen me pone muy contento, ojalá podamos seguir motivando con actuaciones buenas".