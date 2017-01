Mauro Reyes no cabía de la alegría después de la demostración que dio su onceno, Real España, por la jornada 2 del torneo Clausura al vapulear 4-0 como visitante en Tela a Vida.



El DT, no pudo evitar destacar el partido realizado por el ariete Ángel Tejeda, quien se despachó con tres goles: "Ángel es un gran jugador, ha hecho las cosas bien y se está acoplando al equipo, espero que siga aprovechando las oportunidades que le quedan porque es un delantero que tiene gol; esa fue la idea contratarlo y creo que esta tarde dio una buena muestra", alabó con un semblante de satisfacción.



En cuanto a lo ofrecido por su equipo, Reyes mencionó que "Vida es un buen equipo, el primer tiempo fue muy complicado, creo que aprovechamos una que tuvimos pero fallamos muchos goles, es una cosa que tenemos que mejorar; algunas cosas que hicimos en el segundo nos permitió manejar mejor el juego, controlar la posesión del balón y dar profundidad cuando lo necesitamos", analizó.



Referente a si cree que se lavaron la cara por el mal debut de la primera fecha, Mauro Germán manifestó que "contra Social Sol no fue nuestro mejor partido, pero fallamos cinco oportunidades claras, nos criticaron mucho pero el equipo dio una buena muestra; veníamos saliendo de dos semanas intensas de trabajo y las fiestas de Navidad, eso pasa factura", rememoró.



Consultado sobre la idea que planteará este sábado 21 de enero, en el arranque de su participación en la Copa Presidente 2017 ante el club de Liga Mayor La Virtud, en el departamento de Lempira, el preparador táctico anticipó que se observará "el mismo Real España que miraron hoy, con alta intensidad y un juego ofensivo buscando el marco rival; en la Copa queremos irle dando oportunidad a muchos jóvenes que tienen calidad en el equipo".