El estratega del conjunto ribereño, Héctor Castellón, aseguró que se vio obligado a replantear el duelo ante el vigente campeón tras haber comenzado perdiendo el partido desde el primer minuto. Pese al fracaso, el timonel rescató elementos del equipo progreseño como la entrega de sus futbolistas y el debut del delantero juvenil Frelys López.

"Nosotros la tuvimos primero y no concretamos, luego nos hicieron el primer gol en esa misma jugada. Entramos en dudas e inmediatamente nos hacen el segundo gol, ahí se nos puso el partido cuesta arriba y nos vimos obligados a replantear el juego", comenzó diciendo el técnico al señalar que los primeros tantos motagüenses fueron producto de distracciones del cuadro ribereño en la zona defensiva.

Castellón afirmó que perder nunca es bueno, sobre todo si se trata de dos derrotas consecutivas, sin embargo señaló el complicado inicio de su equipo como una circunstancia del calendario. "Nos está pesando el inicio del campeonato, ha sido complicado iniciar contra Olimpia y Motagua, para nosotros siempre es complicado venir a la capital. Estoy molesto lógicamente, pero también tengo que ver las cosas positivas del equipo; corre, empuja y es inteligente para jugar cuando tiene la pelota", apuntó al aseverar que el Honduras se muestra prometedor.

Al ser consultado sobre el apoyo que recibirá de la directiva ante los resultados adversos, el entrenador enfatizó la importancia de comenzar a sumar puntos. "No lo sé, al final esto es de resultados y si no ganas, te echan. No estamos pensando en eso, pero es parte del juego y si no ganas la directiva se pone nerviosa. Creo que el equipo tiene futuro, vamos a esperar, hay que trabajar duro", manifestó.

El estratega reveló que el equipo progreseño busca un delantero para reforzar el eje de ataque, pero resaltó el buen desempeño de Frelys López, quien debutó en la primera división anotando un gol. "Estamos buscando un centro delantero más, aunque hoy Frelys me dejó satisfecho. Tiene buenas cosas, es hondureño y viene de la segunda división, eso nos da gusto; cuando sale un jugador nuevo, hondureño, hay que apoyarlo", concluyó.