Buenas noticias para Roger Rojas y Olimpia, ya está su pase

Con una mentalidad diferente se puede observar al delantero Roger Rojas, quien luego de recibir el pase internacional ya sueña con luchar por el puesto y de esa manera aportarle los goles que no pudo realizar en su último pasa por el conjunto 'merengue'.



¿Estás listo para jugar la Copa Presidente?



El equipo ya está trabajando para el siguiente partido, es el inicio de una copa más y esperamos lograr un título más de Copa Presidente. Espero poder jugar para ir tomando ritma y jugar una vez por todas con el equipo.



¿Renovaste tu contrato?



Si, ya arreglamos, pero el equipo solicitó el pase hasta el día viernes y la Federación mexicana hasta hoy va dar el pase, así que primero Dios ya quede todo arreglado.



¿Este es un reto más en lo personal?



Estaba un poco desesperado porque uno como jugador espera que todo esté listo, se arregle, pero pasaron dos fechas y no se pudo arreglar, pero ya hoy estoy más tranquilo porque el pase llegó y ahora a tratar de hacer un buen torneo y quedar campeón.



¿Cómo tomas esta nueva oportunidad en el equipo?



Lo he tomado con mucha responsabilidad. Yo sé que Estupiñán, Costly y los demás muchachos han hecho un buen trabajo, pero uno está con la mayor disposición, espero hacer un buen torneo y marcar la diferencia.



¿Cómo tomas el regreso al equipo?



Cuando vine de Necaxa si sentí como un retroceso, ahora no, sino como una oportunidad más. Ando con una mentalidad diferente, he madurado mucho y gracias a Dios que todo lo que me ha pasado lo he tomado para bien. Este es un nuevo reto para sacar adelante mi familia, más ahora que tengo un hijo, es una motivación por quien luchar y veo las cosas desde otra perspectiva.



¿Queda claro con esto por qué no jugaba Roger Rojas?



Si, claro. Ese era el problema porque yo hice pretemporada con el equipo, jugué algunos amistosos, pero el pase no llegaba y sin el no se me podía inscribir ni en la liga. Ahora ya se hizo todo ese tramite y estoy más contento, porque estuve 15 días desesperado.



¿Es presión que la gente te pido un mejor nivel?



Si. Yo he pasado momentos difíciles, pero ya eso quedó atrás y ahora hay que ponerse la pilas, hablar menos y hacer más.



¿Hay que pelear el puesto con Estupiñán y Costly?



Si, se que ahorita hay menos delanteros que los que habían antes y las oportunidades sé que van a llegar, pero hay que aprovecharlas porque uno vive de goles.



¿Sólo por seis meses firmaste con el Olimpia?



No, firmé por un año hasta diciembre de este año y espero hacer las cosas bien. Ya el futuro solo Dios sabrá si podré renovar o salir al extranjero con los papeles libres.



¿Es una oportunidad para retomar la cuota goleadora?



Ojalá que este torneo pueda hacer una buena cantidad de goles, eso es lo que yo necesito golear. El delantero vive de goles y esos son amores. Así que espero que en este torneo pueda destaparme, ya que he tenido muchos goles guardados y se que van a llegar en algún momento.



¿Los goles son la confianza del delantero?



Cuando uno como delantero golea anda con confianza. Los pases le salen, cubre bien la pelota, corre, está en los lugares que debe de estar, patea y van adentro. Por eso uno como delantero debe de agarrar esas rachas que son importantes.