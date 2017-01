Walter Ariel García, defensa argentino ha llegado esta tarde a la capital para defender los colores del Olimpia. El futbolista llega con un gran currículum y firmó con el club por un año.

Según se conoció, el jugador vestirá la camiseta número 32 y mañana mismo se pondrá a la ordenes de Héctor Vargas, cuando el Olimpia realice su entrenamiento en el Valle de Amarateca.

¿Llegas con en medio de grandes expectativas al Olimpia?

Vengo con una extensa trayectoria en el fútbol argentino, como en el exterior y he tratado de venir acá como un desafío deportivo. Sé que este es el club más grande de Honduras y esta oportunidad que se me presentó no la podía dejar pasar"

¿Cuál fue tu último club?

Vengo de Atlético Los Andes de la Segunda División de Argentina.

¿Cómo se dio tu llegada?

Hubo un contacto primero con el hijo del profesor Vargas, ya me conocía de verme jugar en Argentina. Ya se había tenido un contacto breve, pero no se había podido dar y ahora en diciembre volvimos hablar y la cosas se dieron como un desafío.

¿Por cuánto tiempo firmaste con el club?

Por una temporada, es decir un año de aquí a diciembre.

¿Qué expectativas tienes con tu llegada?

Ahora el equipo necesita ganar este torneo para clasificar a la Concacaf y después que se cumplan estos, veremos cuáles son los nuevos.

¿Estás enterado de lo que es el fútbol hondureño?

Sí, he visto los dos últimos partidos que ha jugado el Olimpia, lo vi por internet, ya que era posible mi llegada al club y así ir conociendo. Además tengo un excompañero en Motagua, Martín Pucheta, quien me ha contado un poco. El contacto fue hace 15 días y por ahí no puedo sacar más conclusiones.

¿Cuáles son tus características?

Buena técnica, me gusta salir jugando, tengo buena pegada de tiro libre y de penal, fuerte en la marca y sobre todo el sacrificio es una de mis características. Soy derecho.

¿Ahora te enfrentarán en el clásico con Martín Pucheta?

Sí, son las casualidades que se dan en el fútbol, fuimos compañeros un año en Independiente Rivadavia.

Cuando miré el otro día que el Olimpia le ganó al Honduras Progreso, previo pasaron un juego y era del Motagua y vi a Martín Pucheta y fue cuando le escribí, ya que no sabía que aquí estaba.

¿Estas claro que juega en el rival más grande de Olimpia?

Sí, tengo claro que juega en el rival del clásico, pero él va querer ganar de su lado y yo del mío, pero la relación extrafutbolística no se mancha por un partido.

¿Cómo vienes en la parte física?

El torneo de la segunda en Argentina terminó el 18 de diciembre y luego de eso hay vacaciones, pero estoy a disposición para cuando el técnico lo ordene.

¿Te tocará adaptarte al fútbol?

Sí, por ahí ellos vienen en competencia y a mi me falta ritmo de juego, pero no lo físico, ya que vengo entrenando todos los días.