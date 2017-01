Jonathan Rougier un hincha de River que mide 1.93 metros está listo para calzarse los guantes de arquero de Motagua. El portero argentino espera la llegada de su pase internacional para debutar en el fútbol hondureño.



Rougier entrenó por primera vez con el Mimado de la Afición y dijo que "Me siento bien, el grupo me ha recibido bien, la gente también es muy amable y cariñosa y me siento agusto en la ciudad".



El arquero tuvo la oportunidad de ver los primeros encuentros de la Liga Nacional y se está poniendo al tanto de la Liga. "Es la segunda fecha del torneo, vi una afición apasionada que me ha tratado bien y estuve en el estadio viendo el juego contra Honduras Progreso, más allá del resultado creo que tuvieron para aumentar la diferencia pero a veces la pelota es caprichosa y no quiere entrar".



En cuanto a la posibilidad de jugar con las águilas, Jonathan asegura que todo depende de su transfer. "Allá la AFA reabrió sus puertas hasta ayer y sé que hay algunos problemas institucionales pero he estado haciendo unas llamadas a Argentina a mi antiguo club para que se pueda ascelerar el trámite y poder jugar. Los papeleos son varios y espero que sea rápido".

Siguió diciendo que "Sí, estoy un poco ancioso para que llegue la oportunidad pero no me vuelvo loco porque hay un arquero que está haciendo las cosas bien y si me toca hacerlo estaré feliz porque es mi trabajo, esto es un hobie que se hace con responsabilidad y respeto".





Jonathan viene a meterle presión a Marlon Licona en el arco, el que ande mejor será el que juegue. "Bien, es una competencia sana pero no somos rivales y lo que buscamos es lo mejor para el club. Pensamos en el bien grupal así que estamos tranquilos. Si me toca jugar o no eso lo sabe el entrenador".



Jonathan viene con la misma responsabilidad con la que llegó Sebas Portigliatti, fue fichado por el arquero más ganador de Motagua y se espera mucho de él.



"La responsabilidad es mucha porque el club es grande, es histórico pero no deja de ser fútbol y hay que poner las cosas en el lugar que le corresponden. Siempre entregado al cien por ciento a la institución y leal con los compañeros proque ellos también trabajan para el club".



"Es normal en todos lados a uno como refuerzo se le exije el doble porque viene de otro país, no me asusta el compromiso sino que me gusta esa responsabilidad y espero satisfacer a la afición".