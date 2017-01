El mediocampista argentino Jorge Francisco Ojeda realizó su primer entrenamiento con el Vida, donde jugará por espacio de seis meses.

El futbolista sudamericano de 21 años de edad viene de participar con el San Carlos de la B Metropolitana (Tercera División) de su país.

"Soy un jugador ofensivo, me gusta jugar de la mitad de la cancha hacia adelante, todavía no he firmado contrato pero ya está todo definido, voy hacerlo por seis meses. Mi representante Iván Cejas me habló bien del Vida y al final se dio esta oportunidad de venir a este club", explicó.

Y añadió: "Estoy con gran expectativa, desde Argentino sigo al equipo por internet, estoy entendido que la situación es complicada pero venimos junto a Kevin Hoyos a sumar, venimos a buscar lo mejor para el equipo".

El futbolista gaucho dice que le ha tocado luchar por la categoría. También miró algunos videos del que será su nuevo técnico.

"Estoy acostumbrado a los desafíos, en mi país tuve un desafío similar por eso me gusta trabajar con muchas ganas. No he tenido todavía contacto con el grupo, creo que esta tarde nos van a presentar, sólo he visto videos del profesor (Carlos) Pavón fue un gran goleador, el máximo de la Selección hondureña".

Sobre su objetivo en el elenco rojo dijo. "Mi objetivo es hacer un buen campeonato, ayudar al equipo para que salga de la incómoda posición en la que se encuentra. Vengo a sumar, a mostrar mis condiciones para rendir en el Vida y no defraudar a la gente que me contrató"

Vida se reforzó esta temporada con los futbolistas Orlin Peralta y reintegró a Elder Torres. Esta semana se podrían sumar Osman Chávez y Javier Portillo.