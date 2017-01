Héctor Vargas no le asegura un puesto a Marcelo Canales

A pesar de tener una excelente participación con la Selección Nacional en la Copa Centroamericana, Marcelo Canales aún no se asegura un puesto en Olimpia.

El zurdo nisiquiera fue uniformado en la mayoría de encuentros en la temporada pasada y con lo hecho en Panamá, se piensa que el volante pueda tener mayor participación con los albos.

Héctor Vargas detalla que Canales no tiene nada asegurado y que su poca partipación ha sido por un factor que tanto él como el presidente de Olimpia, sabían. "Yo le había dicho a don Rafa que cuando vino del Vida, él (Canales) vino sin pretemporada y que iba tardar por lo menos seis meses para ponerse bien"

El estratega además agregó: "Yo he estado en todos los clubes pequeños en su mayoría y a mi no puede decirme nadie que se trabaja como se hace aquí, no se como lo hace Motagua, Real España o Marathón, pero como se hace aquí ni el Vida, Victoria o equipos pequeños se trabaja, por eso vienen con deficiencia en la parte física y aquí se le acomodó y ya está en condiciones de pelearle el puesto a los compañeros"

Si el juego va mostrando un nivel considera, Vargas acepta lo usará porque al equipo llegó a sumar. "La parte táctica cambia un poco de lo que fue a nivel de Selección, ya que se defendió muy bien y tuvo la posibilidad de contra atacar con trazos largos. Acá en Olimpia es muy difícil, tiene que presionar más arriba y se tiene que adaptar, pero si está bien lo hará porque es un buen jugador". Concluyó Vargas.