Marcelo Canales, volante de los merengues del Olimpia ha llegado motivado a los entrenamiento del equipo, luego de su buen accionar con la Selección Nacional, espera que le den una oportunidad en Liga Nacional.



"Gracias a Dios que se me dio la oportunidad de estar en la Selección, pero ahora solo debo enfocarme en el Olimpia y tratar de hacer las cosas bien en los entrenos, para poder ser tomado en cuenta", indicó el jugador.

Alex López todavía no se integra a los entrenos del Olimpia



Y agregó: "Aquí es diferente, creo que el profe mira los entrenos y él mira a cual poner, quien anda mejor y solo hay que respetar. No es que no me tenga confianza, sino que la tiene en todos y por algo estamos aquí".



Tras su buen accionar con la Bicolor, el jugador espera tener la misma suerte en el equipo. "Eso espero, yo creo que si sigo de la misma manera puedo tener mi oportunidad, el profe mira eso de todos, como dice él aquí es diferente, él tiene compromisos con todos, no solo con uno y hay que respetar esa decisión".



Según el jugador, el torneo pasado le costó no estar bien la parte física. "La verdad que me costó un poco el torneo pasado, él me dijo que me tenía que meter rápido al equipo, pero quizás no estaba bien físicamente, pero ahora si, primero Dios y se me den las cosas. Debo trabajar fuerte para ganarme un puesto".



Sobre la competencia que tendrá. "Desde antes de Alex López habían más jugadores, el profe tiene un plantel completo y eso hace más competitivo el grupo, pero eso es importante para tener competencia sana y primero Dios le saquemos provecho", aseguró.



"Marathón tiene grandes jugadores, se pueden ver las contrataciones que tiene de primera, pero nosotros estamos en casa y tenemos que hacernos sentir", finalizó.