El Marathón ha comenzado con pie derecho este campeonato con dos victorias, pero el volante del Olimpia, Óscar Salas, todavía no ha tenido de la oportunidad de ver su nivel, ya que viene de jugar la Copa Uncaf con la Selección Nacional.

"No lo he visto la verdad, pero anda bien porque ganó los dos partidos que ha tenido y creo que será un bonito partido. El equipo ya está preparado, tenemos un grupo de calidad y ahora hay que enfrentar este partido", comenta.

Ahora con la llegada de Alex López le dará mayor competencia en la mediacancha del equipo.

"Creo que será buena, eso es lo que ocupa uno la competitividad, para entrenar y luego hacerlo bien. Siempre uno se pelea poder disputar títulos y lograr ser campeón".

"Aquí siempre en Olimpia hay que pelear un puesto, uno viene de la Selección y estar aquí nos da una alegría más para poder hacer las cosas bien", agregó.

Previo a este juego ante el Marathón, Salas recuerda que no han sido buenas sus experiencias.

"Solo he tenido pérdidas cuando me he enfrentado a Marathón y creo que este domingo puede ser la excepción. Nunca le he marcado gol y este fin de semana podría ser la primera vez".

"Este es un reto más, pero siempre hay que trabajar para jugar cada partido. Tenemos que seguir con ese mismo camino de no perder en casa y aquí se tiene que hacer respectar el equipo", finalizó.