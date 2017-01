Jugadores de Motagua explotan, denuncian mal arbitraje y agresiones

Muy molestos salieron los jugadores de Motagua tras el empate 2-2 ante Real España sobre el último minuto. Wilmer Crisanto fue uno de los jugadores que denunció la mala actuación del árbitro central y sus líneas.

“En el primer gol tiene levantado la bandera en off side, Said (Martínez) le dice al línea que la baje y en el segundo está claro que el balón sale por el jugador del España, Said me dijo en el primer gol que él autorizó al línea para que baje la banderilla, luego dijo que se equivocó y ahora para qué si ya nos hizo daño, siempre lo mismo”, dijo el lateral derecho.

EN UN PARTIDO POLÉMICO, REAL ESPAÑA Y MOTAGUA EMPATARON

En tanto Rubilio Castillo mencionó que Óscar Velásquez lo agredió al momento del tanto aurinegro, situación muy delicada que el delantero catalogó como indignante.

“Es increíble esto, el línea me pegó en el pecho, no es posible eso. Yo estoy tranquilo pero pensé que un jugador del España me agredió, yo le estaba reclamando a Said y en eso vino el línea a agredirme, no va a salir que él vino a agredirme a mi, no es posible que un árbitro haga eso de golpearme con la bandera”, cerró el ariete.