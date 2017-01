El técnico de Real España, Ramón Maradiaga, realizó sus valoraciones acerca de su debut en la Liga Nacional con Real España. Partido que rescató en el último minuto (2-2 ante Motagua).

"Tuvimos un inicio titubeante. Eso originó algunas aproximaciones al arco de Luis López. A medida el partido fue transcurriendo fuimos tomando control del mismo", expuso Primitivo en conferencia de prensa.

Reconoció que los azules pudieron cerrar el juego: "Realmente que Motagua estuviera apostando a los contragolpes nos generó ese segundo gol y luego tuvo para liquidar el partido".

Valoró que sus muchachos no hayan bajado los brazos hasta que llegó la igualdad con Víctor Moncada.

"El equipo siguió insistiendo, no desesperó y consiguió el empate. En términos generales, puedo decir que no estoy satisfecho porque precisábamos los tres puntos".

Aunque ya había hablado con su plantel sobre los lanzamientos largos que utiliza Motagua para atacar, reconoce que: "Así estuvieron a punto de liquidarnos. Son riesgos que se corren".

"Motagua se equivocó, no acertó", sostiene sobre las ocasiones falladas de los azules, pero también apuntó que: "En acciones estuvimos parejos, sin embargo en volumen de juego nuestro fue totalmente superior".

MANTUVO LA PRESIÓN AL RIVAL

Trató de contrarrestar este juego por medio de la presión muy arriba, aunque no siempre fue posible: "No queríamos que ellos tuvieron la oportunidad de levantar la vista".

Hubo un penal no señalado para su equipo, pero Ramón Maradiaga prefiere no hablar del tema: "Tengo como norma no comentar. Es una tarea difícil, pero indudablemente nosotros haremos un análisis de lo que ocurrió, pero no quiero escudarme en el árbitro. Hay 90 minutos donde se puede resolver cualquier situación en contra o favor", finalizó.

LO DIJO:

"El equipo tendrá esa mística de tirarla cuando lleguemos al callejón del área, pero no hacerlo para calentarle los guantes al portero rival".