Gustavo Gallegos, entrenador del colero del torneo Clausura, Social Sol, manifestó su inconformidad por el trabajo del "tocapitos" Melvin Matamoros tras perder 2-1 con Platense por jornada 3.



"Es parte del juego, los muchachos se brindaron al máximo; lastimosamente tenemos que darnos cuenta que no jugamos solos, estábamos jugando contra el subcampeón nacional e hicieron pesar su localía", lamento de entrada el estratega "comejamo".

Crónica del partido entre Platense y Social Sol



A su vez, y sin quitar el dedo del renglón, Gallegos indicó que "hay jugadas que... y no quiero pecar de alguien que juzga, pero me dicen que el gol de ellos es offside y el de nosotros es penal; te están estropeando el trabajo de una semana y te da cosa que venga el árbitro, y diciéndolo de buena manera, se equivoque como humano".



El DT reiteró que "no quiero pecar de alguien que juzga, digo cosas que me informan, quiero ver el vídeo y después hablaremos de eso". De paso, expuso que "nosotros estamos claros de la manera en que tenemos y debemos jugar; estamos tratando de salir de la mejor manera", expresó, dejando en claro que "Platense también está ávido de puntos" y "lastimosamente" se iba "con ciertas dudas por el funcionar del arbitro, pero hay que ver y después hablaremos".



Cerrando, Gustavo Gallegos aclaró que "no sentimos que el equipo sea perseguido o quieran descenderlo, pero tenemos que ver vídeos para después juzgar. Faltan 15 fechas, hay que ver que tanto suman Juticalpa, Vida y nosotros".