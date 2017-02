Ever Alvarado, lateral izquierdo del Olimpia regresó al país tras su paso por el balompié de la MLS y ahora vuelve a disfrutar e intentar salir con una victoria en este duelo del clásico ante el Motagua.



"Sabemos lo que significa el clásico, nadie va querer perder y nos quedan estos días para prepararnos bien y llegar de la mejor manera para este partido", aseguró.



Sobre la lucha por el primer lugar. "Está como el Real España y Marathón que se juegan el primer lugar, así estamos nosotros con Motagua con nueve puntos. Este es un partido lindo, sabemos como son los clásicos de aguerridos, fuertes y nadie va querer regalar nada. Esperemos que el domingo sea un buen espectáculo para la gente que llegue".

Los recuerdos no pueden faltar y el defensor no olvida su último gol que marcó en un clásico. "En lo personal fue muy lindo meter el gol de penal en los últimos minutos cuando se ganó el clásico, pero vienen cosas importantes y hay que trabajar para eso. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro trabajo, pero en la cancha".



Y agregó: "Será un partido partido parejo, es que ahí nadie quiere regalar nada. Ya sea que uno vaya en el primer lugar y el otro en el último. Va esta complicado este partido, pero es en la cancha donde hay que hablar".



"Nosotros no nos confiamos del plantel que tenemos, ya que Motagua tiene su gente y el domingo en la cancha es donde los dos equipo tenemos que hablar", dijo el lateral.

Ever Alvarado considera que en este duelo podrían quitarse la "espinita" de la eliminación en las semifinales. "Podría ser. Los eliminó Motagua cuando el Olimpia había sido superior en el torneo, pero los clásicos son diferentes y se juegan de otra manera. Esperamos que el domingo seamos victoriosos nosotros", aseguró.



El jugador aprovechó para mandar un mensaje de tranquilidad para la afición de ambos equipos. "Ha veces que nosotros en la cancha nos empujamos un rato o peleamos, pero nosotros somos amigos entre todos, después del partido nos saludamos y eso que no ve la gente. Invitamos a la barra que estén tranquilas que es solo un partido y lo disfruten", finalizó.