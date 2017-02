Jonathan Rougier, podría ver acción mañana ante Olimpia en el estadio Nacional durante el duelo que cerrará la quinta jornada del campeonato Clausura de la Liga Nacional.

El cancerbero de origen argentino que arribó al Nido en el último período de transferencias, está a las puertas de jugar su primer clásico en el balompié hondureño.

El arquero se mostró tranquilo y sereno ante la posibilidad de disputar el partido ante el enconado rival de las Águilas y confesó que no tiene demasiados conocimientos acerca del equipo merengue y sus figuras, más allá de los pocos comentarios que ha podido escuchar de parte de sus compañeros.

“Si el técnico lo dispone este será mi primer clásico capitalino, lo que más me han comentado es que es un juego muy duro y que es un partido lindo que por lo general atrae a mucha afición al estadio”.

El guardameta argentino, Jonathan Rougier debutó con Motagua en la derrota del club contra el Gremio FC en la primera ronda de la Copa Presidente.

Señaló el guardameta que se sumó a las filas del conjunto azul como reemplazo de Harold Fonseca luego de que éste sufriera una grave lesión de rodilla en el tramo final del torneo anterior.

“Esperamos ver cómo transcurre todo, vamos a tratar de buscar un poco de tranquilidad ya que eso es bueno también”, añadió el cuidavallas que ya suma dos encuentros disputados en el campeonato liguero.

EL RIVAL

Al ser consultado sobre el equipo rival y su derrota ante Motagua en la ronda de semifinales del certamen pasado, Rougier aseguró que la eliminación de Olimpia no afectará en mayor medida.

“Seguro que ellos van a salir un poco más predispuestos en la búsqueda de un resultado, pero no creo que haya mayor diferencia en el desarrollo del partido. Quizás ellos tienen una espina clavada, solo esperamos que no se la puedan sacar con nosotros”, sostuvo el nuevo refuerzo del Ciclón.

Rougier aceptó que no conoce mucho acerca del equipo merengue porque recién comienza su carrera en el fútbol local, pero aseveró que ha investigado el equipo dirigido por su compatriota Héctor Vargas.

“Lo poco que sé por el momento es solo lo que he tenido la oportunidad de observar en algunos resúmenes y un poco de investigación que he realizado, pero no es mucho”, confesó el cancerbero argentino que ha generado altas expectativas entre los expertos y los aficionados del azul profundo.

“Seguramente entre hoy y mañana Diego nos va a ir hablando un poco del rival y así buscaremos sus falencias y sus fortalezas”, continuó refiriéndose al conjunto albo.

El portero de origen sudamericano acumula tres partidos disputados y tres goles recibidos, dos de ellos en la Liga Nacional y uno en la Copa Presidente.

Jonathan afirmó que sus paisanos en el Ciclón Azul, Santiago Vergara y Martín Pucheta, le han mencionado ciertos aspectos acerca de uno de los choques más atractivos que ofrece el campeonato local.

“Me comentaron un poco de cómo son los partidos, cómo es la afición, cómo se juega. Pero esos solamente son comentarios, estar dentro del terreno de juego y vivirlo es distinto a lo que cualquiera te pueda llegar a contar”, enfatizó el arquero argentino.

Rougier también señaló que por los momentos no ha hablado del clásico con el refuerzo argentino de Olimpia, Walter García, quien es casualmente su vecino en la capital.

“No, no hemos hablado, por el momento este no ha sido un tema de conversación entre nosotros. Tengo entendido que él sí ha hablado con Martín Pucheta sobre el clásico porque fueron compañeros, pero yo no he tenido la posibilidad de hablar del tema con Walter”, expresó el futbolista.