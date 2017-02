Mucha polémica se ha levantado en el fútbol de Honduras por lo ocurrido en el pasado clásico capitalino entre Olimpia y Motagua por el ingreso de un aficionado al terreno de juego. Debido a eso el experimentado árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez da su punto de vista.



El silbante azteca habló en exclusiva para Diez y dejó claro lo que sucedió en la cancha del estadio Nacional de Tegucigalpa, además alabó el trabajó de su compañero de profesión, Óscar Moncada.



"En cuanto a las reglas de juego, la FIFA estableció un consenso que se llama; 'Agente Externo' que puede ser alguien del cuerpo técnico, aficionado o hasta un gato o un perro, alguien que no se parte del juego" empezó comentando sobre la regla que se aplicó en la jugada.



"Para poder parar una acción de juego, un agente externo tiene que haber tenido una influencia directa en la acción del desarrollo del juego, en este caso (Partido en Honduras) evidentemente el aficionado está en la zona de influencia del juego, pero no está en la zona específica en la que se está jugando. Entonces el árbitro Óscar Moncada tomó una decisión correcta, aunque es una jugada super extraña de las poco que se han dado en el mundo" aseguró Marco Rodríguez.



"Chiqui" Marco como también es conocido detalló que; "Esta jugada servirá de escuela para los que les gusta el fútbol, ya sea entrenador, jugador, periodistas o árbitro".



Jonathan Rougier portero del Motagua, dijo que el aficionado lo había distraido.



"El guardameta siempre estuvo viendo a su tirador (Roger Rojas), pero cuando ve que el balón entró quedó viendo al 'agente externo' (Aficionado) y se quiso agarrar de eso para que anularan el gol".



¿Es correcta la desición de Óscar Moncada?

Moncada hizo lo correcto conforme a las reglas de juego. El aficionado no tuvo interverencia en el juego. Eso sí esta jugada será motivo de discusión.



Sin dejar el tema, Rodríguez dijo sobre el árbitro hondureño: "Óscar Moncada es uno de los mejores árbitros de Honduras, es de los que más ha sobresalido, él hizo lo correcto".