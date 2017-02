Vida confirma a Carlos Pavón en el banquillo tras paliza ante Olimpia

El vicepresidente del Vida Fernando Pinillos dijo este jueves que el técnico Carlos Alberto Pavón seguirá al frente del equipo pese a la humillante derrota 1-7 ante Olimpia en la sexta fecha del torneo Clausura y el pobre rendimiento de la temporada donde registra cinco caídas y un triunfo.

"No creemos que fue un error haber contratado a Carlos Pavón como técnico, lo que pasa es que comenzamos pretemporada dos semanas previo al torneo, los refuerzos llegaron hasta la tercera fecha. Hemos tenido problemas con los pases de los futbolistas argentinos, hay que darle un plantel completo al técnico para medir su rendimiento en el banquillo", expresó Pinillos

Y agregó. "No hemos pensado en separar al técnico, en este momento sería irresponsable decir que estamos pensando en hacerlo, tampoco tenemos un candidato para que sustituya a Carlos Pavón, ni se ha tocado el tema. La directiva está dolida y avergonzada por la derrota ante Olimpia porque no metimos ni las manos".

Pavón llegó este torneo al Vida en sustitución de Elvin López pero todavía no ha llenado las expectativas por las que fue fichado.

"No vamos a sancionar al grupo, no habrá ninguna separación de jugadores o técnico, vamos a continuar con el proyecto. Sentimos que Carlos Pavón tiene que tomar medidas de ciertos jugadores, creemos que con todo el plantel podremos tomar una decisión, le hemos dado todas las armas que pidió para sacar adelante a la equipo", sentenció.

Preguntado si tienen en lista candidatos para suplir en el futuro a la "Sombra Voladora" explicó.

"No tenemos ningún candidato para que sustituya a Carlos Pavón, estamos a un cien por ciento con él. Esperamos que tome las medidas correctivas en la cancha para sacar al equipo adelante, sabemos que los números no han sido buenos porque comenzamos tarde la pretemporada lo refuerzos llegaron tarde y eso de una u otra manera afecta, confiamos en el trabajo del profesor".

CULPA A JUGADORES DE LA GOLEADA EN TEGUCIGALPA

En relación a la derrota ante los albos, el vicepresidente cocotero carga con toda la responsabilidad a los futbolistas.

"Creo que los jugadores ridiculizaron la institución. Me siento muy triste, muy dolido por la goleada del miércoles, siento que no hubo el mayor esfuerzo de los jugadores, se notaba que unos querían y otros no. Es lamentable perder 7-1, Olimpia hizo lo que quiso con nosotros, no tuvo piedad porque nosotros no pusimos ni la más mínima resistencia"

"Las piezas que estuvieron en la cancha no fueron las indicadas pero eso sólo el técnico lo podrá explicar por qué la banda izquierda de nosotros era una avenida para Olimpia, nunca se tomaron los correctivos del caso. No sé qué habrá pasado porque se quedaron en Tegucigalpa con anticipación", concluyó Pinillos.

DATO:

- El viernes la directiva se reunirá con el plantel de jugadores y cuerpo técnico para sostener una charla motivacional previa al partido del sábado contra Juticalpa en San Juan Pueblo

LO DIJO"

"La gente exige resultados, pero no apoya. si fuera así no hubiéramos vendido a Romell Quioto y Rubilio Castillo, pero las finanzas del Club son complicadas. gracias a nuestro ex presidente Roberto Dip que aportó dinero de sus recursos para sostener la institución".