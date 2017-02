Nerlin Membreño, asistente técnico del Olimpia, se enfoca en el tema futbolístico y la polémica que se da entre los aficionados se lo deja a los miembros de la seguridad.

"Hay algunas circunstancias que nos las podemos manejar nosotros, pero del juego nos preocupa lo de la cancha, lo que podamos hacer nosotros, desarrollar el mejor partido y ojalá que el tema de la seguridad sea bueno y que al final no tengamos nada que lamentar", indicó.

Y agregó: "Hoy amerita que hablemos del juego, me parece que es un buen partido, no vamos a dejar a un lado el momento para hacer un buen juego, ya que lo dos equipos tienen esa intensión y ojalá las personas encargadas de lo de afuera lo puedan manejar. A mi ocupa lo del juego, ya que Real España es un gran equipo, lo ha venido haciendo bien y hay ingredientes especiales en estos partidos. Hoy es que el Real España viene bien, no ha perdido y la rivalidad no debe pasar del campo".

Una de las bajas lamentan el cuerpo técnico merengue es la del portero. "Sabemos que Donis Escober es un jugador importante, que ha sido titular en estos partidos, pero pasan estas cosas y los jugadores están expuestos a este tipo de cosas. Esperemos que se recupere pronto Donis y eso es lo más importante. Aquí con Edrick Menjívar y Gerson Argueta deben sacar adelante el partido, ya que son buenos porteros y al que le toque confiamos que lo harán bien".

Membreño considera que hablar que se enfrentar los dos mejores del torneo suena un poco soberbio, pero la tabla así lo refleja. "Es ser un poquito medio soberbio, porque los demás vienen haciendo un buen trabajo y si miramos la tabla es el primero con el segundo, puede ser. El Real España viene haciendo un buen trabajo y eso le da algo especial al partido, la rivalidad siempre está y allá un partido complicado".

Sobre el cambio de juego que han tenido el Real España en los últimos torneos. "Con el Profe Falero, Mauro Reyes y para Olimpia siempre ha sido complicado ir a jugar, los futbolistas siempre han sido los mismos, ahora con Maradiaga ha coincidido con el trato afuera y uno ve la confianza con la que el futbolista juega. Estos son ingredientes buenos para el juego, pero siempre que nos ha tocado enfrentar al Real España ha sido difícil".

Los merengues anuncias que en su plantel podrían haber variantes para este partido por el cansancio de sus jugadores. "Del clásico ante Motagua al juego contra el Vida hubo seis cambios y necesitamos hacerlo así, ya que el equipo viene haciendo un esfuerzo grande porque algunos le ha tocado jugar cada tres días y eso lo sienten", finalizó.