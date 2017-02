Irvin Reyna casi no anota goles pero cuando lo hace seguro que será un golazo. El mediocampista hoy partió el arco Verdolaga con un rayo que se fue directo al fondo de la red del arco norte.

Corría el minuto 21 cuando el 14 de los Azules quien se reencontró con la titularidad, tomó la pelota, vio la portería de John Bodden y se tuvo fé para pegarle con todo.

"Yo bromeaba hoy con mi familia y les dije -ya van a ver que voy a meter gol- y se dio gracias a Dios me pone contento haber contribuído con ese gol para que el equipo fuera ganando el encuentro", dijo Reyna. "No siempre anoto pero sí me salen bonitos goles. He anotado en todos los clásicos y siempre han sido buenos goles, le hice gol a Olimpia, Marathón y Real España".



Reyna no había sido titular pero hoy le tocó hacer pareja con Héctor Castellanos. "No había tenido la oportunidad de jugar pero gracias a Dios que pude aprovechar los minutos que me tocaron. Creo que nos vamos muy contentos con el resultado y esperamos seguir marcando y ganando puntos de local".