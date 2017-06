Orinson Amaya sobre Diego Reyes: "La posibilidad que regrese es muy grande"

El presidente de Marathón, Orinson Amaya, habló ampliamente del futuro de Marathón y el proceso que han iniciado con Héctor Vargas.

Comenzó hablando del objetivo: "Es la formación de jóvenes. Sabemos la capacidad que tiene, lo que hizo con Olimpia y creemos que puede hacerlo aquí también".

Sobre la confección del equipo para el próximo torneo, el mandamás verdolaga dio luces en diferentes direcciones sobre lo que viene para el Monstruo. Confirmó que el volante Walter Martínez ya firmó con Motagua.

Técnico

"Sabemos que el profe Vargas es uno de los técnicos que le da oportunidad a los jóvenes, que una de las cosas que le pedimos, que mire nuestras canteras. Y en el camino ir buscando una mejor posición".



José Calderón

"Con Calderón estamos a un 90 o 95%, creo que ya está, pero mientras no esté firmado el contrato no es seguro. Ya hablamos con él y está anuente a venir. Ya tenemos un acuerdo, pero necesitamos que firme



Diego Reyes

"Estuve hablando con él la semana pasada y hay un acercamiento. Está esperando una oportunidad del extranjero, según me comentó si no sale nada afuera la posibilidad que se quede en Marathón es muy grande".



Extranjeros

"La verdad que el profesor quiere ver el plantel que tenemos, ver las necesidades que hay y partir de ahí ver que jugador podemos traer".



Bajas

"El profesor tiene que hacer un análisis del plantel que jugadores hay y va determinar quién es el que puede salir.



Rambo Rodríguez

"Estamos esperando la respuesta del señor Luis Girón. A ver si nos lo va a ceder por un año más ".



Walter Martínez

"Eso ya está confirmado. No tiene vuelta atrás, yo me comuniqué con él para preguntarle por la posibilidad de sentarnos a negociar, pero él me confirmó que ya había firmado con Motagua".



Rony Martínez

"En su momento yo estuve hablando con el presidente Elencoff para ver qué posibilidad había de traer a Rony a Marathón, pero no pudimos llegar a un acuerdo económico".