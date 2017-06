Los motagüenses Marlon Licona e Irvin Reyna suenan en la UPN

La UPN-FM, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, comenzó este semana de pretemporada con nuevas caras.

Arnold Cruz, el hijo del exdefensor del Olimpia y Platense llegó a probarse con los universitarios esperando quedarse. Además, el colombiano Freyser Asprilla comenzó a trabajar con los Lobos.

"Estuve jugando en Lepaera, Atlético Pinares y Real Juventud. El profe Nazar vio mis videos y por eso estamos aquí esperando quedarme. Una de las ventajas que tengo es que conozco el medio, sé como es el movimiento y espero esta semana dar lo mejor de mí para firmar", dijo el cafetero.



Asprilla admite que no se siente presionado porque los anteriores colombianos que llegaron no se quedaron. "Presionado no, este es el trabajo de cada quien. Todos tenemos nuestras características. Desde que llegué a Honduras me ha ido bien. Soy delantero y juego por los costados".

DOS MOTAGÜENSES PODRÍAN LLEGAR



A nivel de pasillos de la 'U' se menciona que en los próximos días podrían llegar los futbolistas Marlon Licona e Irvin Reyna, quienes serían prestados por el Motagua.

Salomón Nazar aseguró que "necesitamos un jugador en cada línea, queremos levantar el ritmo de competición. Nuestro plantel será de 25 futbolistas. De Licona o Irvin no tengo información. Se han mencionado muchos jugadores pero no hay nada claro", afirmó.



El 'Turco' admite que a la UPN le interesa reforzarse en todas las líneas. "Estamos apretando un poco y observando a otros futbolistas que van a llegar. Algunos se fueron pero esta es la última semana para ver a los que nos van a ayudar".



Nazar asegura que ya concretaron dos partidos amistosos. "Vamos a enfrentar al Juticalpa y después nos mediremos a un equipo sampedrano posiblemente Real España. Lo ideal será de seis a ocho partidos antes de que inicie el campeonato".

CINCO JUGADORES QUE ESTABAN A PRUEBA, NO LA PASARON



Kevin Maradiaga, Alberth Padilla, Carlos Valle y los colombianos Alexander Velásquez y Carlos Arrollo no se quedarán en los Lobos por lo que el club comenzará a buscar nuevos talentos.



Salomón Nazar espera encontrar a un delantero de peso en las próximas semanas para que le aporte fuerza al ataque de la UPN.



Lo de Lucas Gómez quedó en rumores porque según el argentino solo hablaron una vez y después no quedaron en nada. El delantero continuaría su carrera en Sudamérica.