José Calderón: "Este semestre va a ser importante para Marathón"

José Calderón vive un buen presente futbolístico y a su convocatoria con Panamá para jugar la Copa Oro, en la cual será el titular, añade el reto que tendrá con Marathón, club con el cual jugará durantes los torneos Apertura y Clausura.

El cancerbero canalero, que afirmó recordó que "había dicho que no iba a volver a Platense", aceptó que tuvo un ofrecimiento del Juticalpa FC, pero "mis pretensiones económicas no las pudieron suplir". Se irá el domingo para integrarse al seleccionado de Hernán "Bolillo" Gómez y tras el certamen vendrá a apuntalar su preparación con el Monstruo.

¿Cómo ha sido ese primer contacto con Marathón?

Los ánimos están por las nubes, contento de venir a Marathón, la intención de estos días era esto, presentarme con los compañeros y al cuerpo técnico que es nuevo, con la directiva; la verdad me han recibido de una manera muy buena, el camerino es muy sano. Feliz de volver a Honduras nuevamente y ahora con Marathón.

¿Un reto aún más duro en Honduras?

Había dicho que no iba a volver a jugar con Platense, se rumoraron muchas cosas pero no se dio nada, me salió una oportunidad de ir a jugar a Colombia, jugúe seis meses y ahora que se me dio la oportunidad de venir a Marathó. Son campeones de la Copa Presidente y eso es importante, para el grupo de jugadores que tiene ambición de salir adelante.

¿El club se está potenciando en todas las líneas y eso es importante no?

Está obligado siempre por la historia, la hinchada que siempre es exigente con los jugadores, eso lo motiva a uno a trabajar día a día y responsabilizarse de lo que se traza en la vida.

Marathón ficha a un meta que será titular en Copa Oro...

Sí, no ficha a cualquier arquero, pero también está Bodden que tiene trayectoria a nivel de Selección, de clubes acá en Honduras y ha hecho su nombre; será una competencia sana, muy buena, es motivante para uno trabajar día a día y ganarse la confianza del cuerpo técnico.

¿Trabajar con Héctor Vargas qué significa?

Es un técnico que viene de ganar cosas importantes con Olimpia y trae esa misma intención a Marathón, es algo espectacular para uno, un entrenador que exige, más ahorita en la pretemporada, que está un poco fuerte y eso más adelante va a ser de importancia para uno para afrontar los partidos que se vienen en este semestre.

¿Tuvo algún otro ofrecimiento antes de venir al Monstruo?

De otro país solo rumores y acercamientos de agentes, en Honduras me salió Juticalpa, pero mis pretensiones económicas no las pudieron suplir y me salió esta oportunidad con Marathón.

¿Cuándo se incorpora a su selección para la Copa Oro?

Me voy el domingo, me uno con el equipo en Atlanta, allá vamos a estar algunos días, antes del primer partido con Estados Unidos en Nasville (Tennessee). Esta Copa es muy motivante e importante para mí porque he tenido la oportunidad de estar en muchas Copa Oro y no he podido jugar ningún partido porque todos sabemos que Jaime (Penedo) tiene muchos años de estar cubriendo el arco y recientemente, en enero, se me dio la opción de jugar un torneo muy bueno (Uncaf) para mí porque conseguí el trofe de arquero menos vencido. Ahora afrontar este reto de la Copa Oro, en donde hay que buscar el campeonato, pues los retos individuales vendrán solos.