Wilmer Cruz revela el jugador que le hace falta en el Honduras Progreso

El entrenador del subcampeón nacional Honduras Progreso, Wilmer Cruz, considera que la pretemporada de los suyos va por buen camino y la confección del plantel únicamente requiere de un denominado "10" para potenciar el bloque que competirá en Liga, Copa y Concachampions.

RUMORES Y FICHAJES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS

"Estamos contentos, conformes con el desempeño de los muchachos; el rendimiento ha sido bastante bueno y eso da mucha alegría", comentó Wilmer en relación a la etapa de reacondicionamiento que realizan en la Perla del Ulúa y alcanzará un punto importante el sábado que se enfrenten a la Selección Nacional de Jorge Luis Pinto.

En cuanto a la plantilla que encarará el torneo Apertura, el DT dice que "ya tenemos estructurado el plantel, todo el equipo está armadito; lo que se pretendía, dos laterales derechos, dos izquierdos, cuatro centrales, tres arqueros, dos contenciones y dos mixtos. Solo a la espera de un jugador que venga a hacer diferencia al equipo, pero todavía no se ha contratado".

Cuestionado sobre si ese enlace es Bayron Méndez, el estratega se limitó a decir que "hay varios opciones, todos son de nivel, lamentablemente los jugadores que queremos tienen contrato con su equipo y eso vuelve difícil la contratación de ellos".

Sin embargo, y pese a que ve bien el plantel con que cuenta, Cruz apuntó que ese fichaje que resta "se tiene que definir lo más pronto posible, todos los equipos trabajamos igual, buscando definir lo más rápido posible sus planteles y tiene que ser en esta semana donde tendrá que estar definido todo esto".

Para el preparador táctico de los progreseños es muy grato que se haya mantenido en el club uno de sus bastiones la pasada campaña, el zaguero tico Roy Smith; eso sí, lamentó que no haya concretado su fichaje por el Alajuelense.

"Me alegra mucho, una porque no se mueve el plantel ni se hace contrataciones en posiciones delicadas; dos, él ya está adaptado al fútbol hondureño y cerró con gran nivel el torneo anterior. Solo tristeza porque no le salió de avanzar en categoría de equipo, pues iba a uno de los más laureados del mundo".