Olimpia quiere jugar con Real España en fecha Fifa

En Olimpia no están tan satisfechos con el gasto económico que supuso la decisión del gremio arbitral de no silbar en la jornada 3 y hacerles venir a San Pedro Sula en vano para su duelo con Real España. El dirigente adelantó que la fecha Fifa de septiembre les seduce, en caso de que la Máquina lo apruebe, para jugar el duelo.

"Estamos de acuerdo en que se solucione esta situación, lastimosamente corrimos en un gasto que si se hubiera avisado lógicamente nos habríamos venido a Tegucigalpa y no a San Pedro Sula (desde El Salvador)".



"Chelatío" manifestó que "de parte de la junta directiva de Olimpia si asumiremos o no los costos lo determinará el presidente (Rafael Ferrari) en reunión, también la Upnfm se movilizó, no con la cantidad económica nuestra pero lo hizo", lamentó.

El directivo albo explicó que "al final la diferencia era mínima, si usted me dice lo que se perdió ayer (entre lo invertido por Olimpia, la Upnfm y el Honduras) es irrisoria, solo nos toca ver cómo se llega a un arreglo y como equipo lamentar que nos hayan hecho venir", lanzó.



De paso, y siempre en relación al mismo tópico, Herrera mandó un mensaje a los jueces: "La verdad da pena, más fue una falta de comunicación, supuestamente los árbitros habían prometido dirigir esta jornada y volverse a reunir el martes, no sé qué paso y ellos tomaron la bruta decisión de no presentarse, creo que ellos están conscientes que cometieron un error. La gente quería ver un Olimpia-Real España", atizó.



Finalizando anticipó que ya tienen en mente los días en que se podría desarrollar, siempre y cuando su rival de turno lo acepte, ese juego que se estima sea reprogramado este lunes: "Nosotros estamos proponiendo jugar con Real España ya sea en la fecha Fifa (entre el 1 y 5 de septiembre) o entre el 22 y 23 de agosto, entonces prácticametne no entorpecería la jornada".