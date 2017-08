Rolin Peña sobre "Rambo" Rodríguez: "El contrató está en la Liga"

Rolando Peña, director deportivo de Marathón, dejó en claro que el tema contractual con Parrillas One por su figura ofensiva Juan "Rambo" Rodríguez está resuelto y "el contrato ya está en la Liga".



"En el caso de Rambo está lesionado, es más, el domingo no iba en el plantel, por lo tanto si esta semana ya está al cien por ciento seguramente el técnico lo va a utilizar; los acuerdos ya están, el firmó su contrato, es más tema de que se resuelva la parte física del jugador", explicó contundentemente Peña.



Rolin afirmó que "ya el contrato está en la Liga, los acuerdos con el presidente de Parrillas ya están acordados y entiendo que el presidente nuestro (Orinson Amaya) ya lo firmó, solo hay que hacer unos procedimientos administrativo y está listo", expuso.



Peña, quien apunta que el estado físico de "Rambo" "va mejorando", por lo que "esperamos tenerlo este fin de semana", considera que están satisfechos con el inicio del club: "El equipo va por buen camino, hay muchas novedades en cuanto a la juventud, eso es importante y esperamos mantener ese paso firme".



Cerrando, mencionó que esperan culminar de una vez por todas con la polémica arbitral que azotó al balompié catracho el fin de semana pasado: "La postura nuestra es resolver el problema, el país no puede estar sin fútbol; no podemos estar con puntos de capricho, no sé quién tiene más responsabilidad, si la Federación, la Liga o los árbitros".





Dato

Un año de contrato firmó con Marathón el volante Juan Josué "Rambo" Rodríguez, quien todavía es propiedad del Parrillas One de la Liga de Ascenso.