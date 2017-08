Fuad Abufele retrocede: "Incremento de los árbitros es justo"

El presidente de Real España, Fuad Abufele, afirmó que el incremento logrado por los árbitros para pitar en Liga Nacional es justo, cosa que contrasta con las declaraciones que brindó hace cuatro días sobre el tema.

"Es prácticamente una extorsión ponerse en este tipo de situaciones", había dicho el directivo aurinegro en el climax de la huelga arbitral, misma que provocó la cancelación de la tercera jornada del Apertura 2017.



Sin embargo, Abufele ha cambiado de opinión argumentó que: "Los presidentes de los equipos no recibimos la información correcta de la dirigencia de la Liga Nacional. Las cosas no fueron como que los árbitros nos pusieron el cuchillo", manifestó.



Siguió diciendo que: "Esto se venía haciendo desde hace ratos y no se les había tomado en cuenta, creo que ellos tuvieron que tomar esa medida, aunque no fue la indicada porque pudieron haber dicho desde el jueves que no se iban a presentar, es lo único que les puedo achacar".



Fuad, contrario a su estilo, siguió tratando con guante blanco a los hombres de negro: "Nunca he visto un hecho deshonesto de parte de ellos y pensamos en Real España que es justo el incremento que se les está dando para que ellos logren su capacitación".



Por otro lado, cargó de responsabilidad a quienes el circuito de Primera División: "Sigo sosteniendo que en la Liga hace falta gerencia en lo administrativo y esas son las consecuencias. No son proactivos, no se anticipan a los problemas".

Reiteró que está de acuerdo con el ajuste logrado por los árbitros: "Es justo el incremento que se les está dando, esperemos que hagan su mejor trabajo y que sigan siendo las personas honorables y correctas que siempre han sido. Es que no tuvimos la información correcta, no fue como se ha querido presentar que el árbitro tomó esa decisión unilateral. Esas cosas se dieron por la falta de celeridad administrativa".



¿Entonces el máximo responsable de esta huelga es la Liga Nacional? "Así es, porque definitivamente no se hicieron las cosas cómo debían", sentenció.