Héctor Vargas: "No podemos poner de excusa el ritmo"

Al equipo de Mauro Reyes lo espera con los dientes apretados: "Seguro es un partido duro y difícil porque es un equipo que se ha reforzado muy bien desde torneos anteriores, este año creo que más".

Vargas habla de los posibles beneficios o desventajas tras el parón: "Creo que ni lo uno ni lo otro. a nosotros nos ayudó bastante con el tema de las lesiones, ya se recupera Joshua Vargas, podríamos tener a "Rambo", pero nadie puede mejorar físicamente en una semana".

Vargas no consideró que su equipo se vea afectado en cuanto a ritmo futbolístico: "No, hicimos una buena pretemporada. No podemos poner de excusa el ritmo, yo creo que tenemos que jugar bien y hacer lo mejor posible el sábado".

Los verdes tienen la posibilidad de jugar dos partidos de local, en el que tiene la obligación de triunfo: "Si ganamos es una buena posibilidad de pelear los primeros lugares, también es una responsabilidad", dice.

La fecha que se suspendió por el paro arbitral se jugará el 2 y 3 de septiembre sin seleccionados. Motagua seguramente tendrá convocados, pero el "León" no ve una ventaja en ello: "Haciendo números, creo que a más de tres jugadores no le llaman porque van a venir los que están fuera. Tiene dos planteles, así lo ha demostrado", dijo.



Con su delantero Justin Arboleda suspendido, el timonel verde piensa en sustituto: "Tengo a Lahera y a Darvis Argueta. Júnior Lacayo puede jugar solo en punta. Tenemos que ver los nombres que necesitamos. Sí o sí debemos tener un buen resultado".



En el caso de Juan Josué Rodríguez: "La parte médica está prácticamente solucionada, ahora lo estamos llevando en la parte física porque tiene casi un mes de estar parado. A lo mejor entre jueves y viernes tenemos las respuesta y lo ponemos a jugar el sábado".